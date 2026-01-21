Dos estadounidenses requeridos en Montana por narcotráfico fueron capturados en Sinaloa

Un operativo implementado por fuerzas de seguridad en el estado de Sinaloa concluyó con el arresto de dos delincuentes de nacionalidad estadounidense que son requeridos por diversos delitos relacionados con el narcotráfico.

De acuerdo a un comunicado emitido por el Gabinete de Seguridad de México, los criminales fueron identificados como Joshua Jacob y Raymond Eugene, dos hermanos de 40 y 43 años, quienes son buscados por las autoridades del estado de Montana.

Los detenidos son acusados de conspiración para distribuir sustancias controladas, posesión de una metralleta en un crimen violento vinculado con drogas y violación de la libertad condicional, se añade en el documento.

Asimismo, se informó que estos arrestos fueron posibles gracias al intercambio de información con el Servicio de Marshals de Estados Unidos, en el marco de la “cooperación binacional para detener a personas requeridas por la ley”.

En Mazatlán, Sinaloa, elementos de @SSPCMexico, @SEMAR_mx, @FGRMexico e @INAMI_mx detuvieron a Joshua Jacob "N" y Raymond Eugene "N", fugitivos de nacionalidad estadounidense requeridos por autoridades de Montana por los delitos de conspiración para distribuir sustancias…

“Con estas acciones, las instituciones que integran al Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso de detener a personas requeridas por autoridades de otros países”, añade el comunicado.

El anuncio se produce apenas unas horas después de que se diera a conocer el traslado a Estados Unidos de 37 criminales considerados “una amenaza real para la seguridad” por sus presuntos vínculos con organizaciones criminales.

Este traslado es el tercero de su tipo que se produce bajo el gobierno de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, y entre los delincuentes se encontraban personas como Ricardo González Sauceda, alias “El Ricky”, líder regional del Cártel del Noroeste, según informaron a EFE fuentes de seguridad.

La entrega se realizó en medio de las crecientes presiones por parte del presidente estadounidense Donald Trump, quien ha insistido en que México no hace lo suficiente para combatir a los carteles del narcotráfico.

