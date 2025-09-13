Detienen a mujer estadounidense que ingresó a México con todo un arsenal

El tráfico de armas que ingresan de Estados Unidos a México es uno de los delitos que generan ganancias millonarias a los grupos criminales, por lo que autoridades fronterizas redoblan sus esfuerzos para combatirlo.

Aunque el armamento generalmente va a parar a manos de los cárteles mexicanos, muchas veces quienes transportan el arsenal son ciudadanos estadounidenses.

Así ocurrió recientemente en el estado de Chihuahua, donde agentes de la Guardia Nacional detuvieron a una mujer de nacionalidad estadounidense en Ciudad Juárez.

Aunque no se dio a conocer su identidad, se informó que la mujer cruzó la frontera e ingresó a México con 170 cargadores y 600 cartuchos útiles de diferente calibre que iban ocultos entre calcetines y fundas de almohadas.

De acuerdo con un comunicado emitido por la Vocería de la Guardia Nacional, el arresto se realizó durante un operativo de inspección en el Puente Internacional Córdova-Américas, donde agentes de seguridad detectaron un autobús turístico que por un cambio de luz en el semáforo del área no sería inspeccionado por aduanas.

Por ello, el personal decidió someter el equipaje a un control preventivo mediante una máquina de rayos X con la que se escanearía el equipaje. Durante la revisión pudieron observar anomalías en tres maletas, lo que motivó una inspección manual más exhaustiva.

Fue así como los agentes hallaron 170 cargadores y 600 cartuchos. Ante este hallazgo, la propietaria del equipaje fue detenida en el lugar por elementos de la Guardia Nacional en coordinación con la Agencia Nacional de Aduanas de México.

“La Guardia Nacional y la Agencia Nacional de Aduanas de México refrendan su compromiso de sumar capacidades operativas, para fortalecer las medidas de supervisión en puntos fronterizos y garantizar la seguridad en territorio nacional”, señala el comunicado.

