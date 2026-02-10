Aspirante a gobernador de Minnesota suspende su campaña ante el asesinato de su hija

Jeff Johnson, exconcejal de la ciudad de St. Cloud y aspirante a gobernador de Minnesota, suspendió su campaña ante el asesinato de su hija Hallie Tobler quien presuntamente fue apuñalada por su esposo.

De acuerdo con la policía de St. Cloud, el sábado cerca de las 8:20 pm recibió una llamada telefónica solicitando apoyo debido a una emergencia médica registrada en un apartamento en 40th Avenue South.

Al arribar a la dirección, una pareja de oficiales encontró a Hallie Tobler muerta debido a múltiples puñaladas observadas en su cuerpo, en tanto que su esposo presentaba heridas que ponían en peligro su vida.

Lo controversial del incidente es que la pareja permanecía encerrada bajo llave en su departamento, lo cual despertó las sospechas de la policía de que el responsable del crimen podría haber sido el esposo de la víctima.

Por el momento, la Oficina de Aprehensión Criminal de Minnesota está ayudando a las autoridades locales con la investigación y se ha negado a revelar el nombre del sospechoso quien se encuentra estable en el Hospital St. Cloud, donde permanece bajo custodia de la policía.

De nueva cuenta, la violencia vuelve a impactar en los políticos de Minnesota quien exigen a la policía redoblar esfuerzos. (Crédito: Jim Mone / AP)

Ante el desafortunado incidente que sacude a la familia de Jeff Johnson, el Partido Republicano e incluso otros aspirantes a la gubernatura de Minnesota emitieron algunos mensajes solidarios.

“No hay palabras que puedan expresar adecuadamente el dolor que sentimos por Jeff y su familia. La pérdida de un hijo es inimaginable, y nuestros pensamientos y oraciones están con ellos mientras lamentan esta devastadora tragedia.

Por respeto a su familia y a la magnitud de esta pérdida, Jeff ha suspendido su campaña para gobernador de Minnesota. Pedimos a todos los minnesotanos que se unan a nosotros para apoyar a la familia Johnson en este momento tan doloroso”, señala parte de una misiva emitida por el partido conservador.

Cabe señalar que, desde el año pasado, cuando la representante demócrata Melissa Hortman y su esposo fueron asesinados en Minnesota; en tanto el senador John Hoffman y su esposa también fueron víctimas de un atentado que estuvo cerca de costarles la vida, la violencia ligada a los políticos no ha cesado ante el reclamo de un sector de la ciudadanía exigiéndole al gobierno frenarla.

