El tiempo de hoy en San Antonio, Texas para este martes 10 de febrero

Si vives en San Antonio o te encuentras de turismo esta ciudad del sur de Texas, es importante saber cómo va a estar el clima este martes 10 de febrero. Desde veranos calurosos hasta inundaciones ocasionales, es necesario saber qué esperar y cómo prepararse para hoy en la ciudad.

Durante la mayor parte del día en San Antonio habrá más nubes que claros. Se espera una temperatura máxima de 73 grados Fahrenheit (23ºC) en las horas centrales del día y una temperatura mínima de 59 grados Fahrenheit (15ºC) al caer la noche. También se espera un viento del sudeste, que alcanzará los 8.08 mph en el día. El porcentaje de nubosidad será del 14%.

La presión atmosférica media será de 1015.3 hPa, una medición que irá en descenso. El Sol aparecerá por primera vez en el día a las 07:17 h y el atardecer será a las 18:19 h, lo que significa un total de 11 horas de luz.

¿Cuándo llueve en San Antonio?

De acuerdo a la información que proporciona AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones en San Antonio, Texas son del 56%. La temporada de lluvias en San Antonio inicia de mayo a octubre, siendo septiembre el mes con más precipitaciones.

El tiempo en San Antonio, Texas para mañana

El pronóstico del tiempo en San Antonio, Texas, para mañana indica que habrá nubes escasas con baja probabilidad de que haya precipitaciones. Las temperaturas se moverán entre los 57 y los 73 grados Fahrenheit (14 y 23 grados Celsius).

El pronóstico del tiempo en San Antonio para los próximos 7 días

Mira una estimación del clima en San Antonio, Texas, para la próxima semana con los principales indicadores: temperatura, probabilidad de lluvia, vientos y presión atmosférica.

El clima en San Antonio, Texas

San Antonio, Texas, es una ciudad popular por su clima cálido, con temperaturas por encima de los 90º F en las épocas más veraniegas. La ciudad posee un clima subtropical húmedo, el cual implica inviernos suaves y veranos calurosos.

La temperatura promedio de San Antonio a lo largo del año es de 70° F. Sin embargo, la temperatura puede variar significativamente según la estación.

Durante el verano, la temperatura puede alcanzar los 100° F, por lo que es importante mantenerse hidratado y no salir a la calle durante las horas más calientes del día. Por el contrario, las temperaturas en San Antonio durante el invierno son suaves, con una media de unos 50° F.

