J.D. Vance exige beneficios para EE.UU. por estar obligado a velar por la seguridad de Groenlandia

Aunque desde hace unos días el tema de anexar a Groenlandia como parte del territorio estadounidense parecía haber perdido fuerza, el vicepresidente James David Vance lo retomó al exigir algunos beneficios para su gobierno por estar obligado a velar por la seguridad de la enorme isla ubicada en Ártico.

Durante la gira de trabajo que realiza por Armenia, el republicano de Ohio se refirió a las negociaciones llevadas a cabo para definir el futuro de la región actualmente administrada por Dinamarca, la cual continúa interesándole a Estados Unidos.

“Hemos estado trabajando bastante en esto durante las últimas semanas, pero es muy simple. Groenlandia es muy importante para la seguridad nacional de Estados Unidos.

Creo que algunos de nuestros aliados han invertido poco en la seguridad del Ártico, y si vamos a invertir en ella, si vamos a pagar mucho dinero y a asumir la responsabilidad de proteger esta enorme masa continental, creo que es razonable que Estados Unidos se beneficie de ello, y ese será el foco de las negociaciones durante los próximos meses”, señaló.

James David Vance realiza una gira de trabajo por Europa visitando algunos países como Armenia. (Crédito: Kevin Lamarque / AP)

A pesar de que la administración Trump parece no quitar el dedo del renglón sobre el tema de Groenlandia, a través de un comunicado, Mette Frederiksen, primera ministra danesa, insistió en que Dinamarca no cederá para negociar sobre su soberanía.

“Hemos mantenido un estrecho diálogo con la OTAN y he hablado con su secretario general, Mark Rutte, de forma continua, tanto antes como después de su reunión con el presidente Trump en Davos.

La OTAN es plenamente consciente de la postura del Reino de Dinamarca. Podemos negociar sobre todo lo político: seguridad, inversiones, economía, pero no podemos negociar sobre nuestra soberanía”, enfatizó.

Bajo este enfoque, se vislumbra complejo que el gobierno estadounidense logre convencer a los daneses de cederle o venderle Groenlandia, lo cual podría tensar su relación.

De hecho, hasta el mes pasado, la Casa Blanca no daba por descartado la opción de recurrir a una operación militar si llegará a resultar necesario.

