El tiempo de hoy en San Antonio, Texas para este miércoles 11 de febrero

Si eres vecino de San Antonio o te encuentras de turismo esta ciudad del sur de Texas, es importante saber cómo va a estar el clima este miércoles 11 de febrero. Desde veranos calurosos hasta inundaciones ocasionales, es necesario saber qué esperar y cómo prepararse para hoy en la ciudad.

Durante la mayor parte del día en San Antonio se prevén pocas nubes. Se espera una temperatura máxima de 77 grados Fahrenheit (25ºC) en las horas centrales del día y una temperatura mínima de 55 grados Fahrenheit (13ºC) durante la madrugada. También se espera un viento del noreste, que podría llegar a los 8.08 mph en el día. El porcentaje de nubes será del 12%.

La presión atmosférica media será de 1018.5 hPa, una medición que irá en aumento. El Sol saldrá a las 07:17 h y el atardecer será a las 18:20 h, lo que significa un total de 11 horas de luz.

¿Cuándo llueve en San Antonio?

De acuerdo a la información provista por AccuWeather, las probabilidades de lluvia en San Antonio, Texas son del 2%. La temporada de lluvias en San Antonio abarca desde mayo a octubre, con la mayor precipitación que ocurre en septiembre.

El tiempo en San Antonio, Texas para mañana

El pronóstico del tiempo en San Antonio, Texas, para mañana indica que habrá más nubes que claros. Las temperaturas se moverán entre los 61 y los 79 grados Fahrenheit (16 y 26ºC).

El pronóstico del tiempo en San Antonio para los próximos 7 días

Mira una estimación del clima en San Antonio, Texas, para la próxima semana con los principales indicadores: temperatura, probabilidad de lluvia, vientos y presión atmosférica.

El clima en San Antonio, Texas

San Antonio, Texas, es una urbe conocida por su clima cálido, con temperaturas por encima de los 90º F en las épocas más veraniegas. La ciudad tiene un clima subtropical húmedo, el cual implica inviernos suaves y veranos calurosos.

La temperatura promedio de San Antonio a lo largo del año es de 70° F. Sin embargo, dependiendo del periodo estas varían bastante.

Durante el verano, los termómetros pueden superar los 100° F, por lo que es importante beber agua y evitar pasar largos períodos de tiempo al aire libre durante las horas más calientes del día. Por el contrario, las temperaturas invernales en San Antonio son mucho más suabes y agradables, con una media de unos 50° F.

