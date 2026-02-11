ONG en México convocan a un acopio de alimentos y medicinas para Cuba en el Zócalo de la capital

Organizaciones sociales y colectivos solidarios convocaron a una campaña de acopio de alimentos y medicinas para apoyar al pueblo cubano, en medio de la crisis energética que atraviesa la isla tras nuevas sanciones impulsadas desde Washington.

El Colectivo de Solidaridad Militante “Va por Cuba” y la Asociación de Cubanos Residentes en México “José Martí” instalarán módulos de recolección en el Zócalo capitalino del 14 al 22 de febrero, bajo el lema “De pueblo a pueblo, acabemos con el bloqueo”.

En un comunicado, los convocantes llamaron a la ciudadanía a sumarse con donaciones de productos básicos como leche en polvo, arroz, frijoles, lentejas, azúcar, aceite, atún y sardinas en lata, así como espagueti. También solicitaron insumos médicos, entre ellos jeringas, suturas, material quirúrgico, algodón y guantes.

“Cuba no está sola”, señalaron los organizadores, al destacar lo que calificaron como la “inquebrantable amistad” entre ambos pueblos.

Crisis energética y nuevas sanciones

La convocatoria se produce luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmara a finales de enero una orden ejecutiva que declara una supuesta emergencia nacional y abre la puerta a la imposición de aranceles a países que suministren petróleo a Cuba.

La medida se da tras el anuncio previo del fin del envío de crudo venezolano a la isla, una decisión que ha impactado directamente en el suministro energético cubano. Venezuela representaba alrededor del 30% de las necesidades de combustible de Cuba, de acuerdo con datos difundidos por organizaciones solidarias.

En las últimas semanas, reportes desde la isla dan cuenta de apagones prolongados, estaciones de servicio cerradas y recortes en servicios públicos como transporte y oficinas gubernamentales. Hospitales y escuelas han tenido que operar con limitaciones, mientras el Gobierno cubano anunció un paquete de medidas de contingencia para enfrentar la falta de importaciones de petróleo.

Los colectivos mexicanos calificaron las nuevas disposiciones estadounidenses como una “vuelta de tuerca” al embargo económico que pesa sobre Cuba desde hace más de seis décadas. Incluso señalaron que impedir el acceso a combustibles afecta directamente el funcionamiento de hospitales y servicios esenciales.

Respaldo desde el Gobierno mexicano

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum calificó como “muy injustas” las medidas anunciadas por Washington, al considerar que impactan directamente a la población cubana. La mandataria confirmó que México continuará enviando ayuda humanitaria a la isla.

El pasado fin de semana zarparon dos buques con 814 toneladas de apoyo material, entre víveres e insumos básicos. Autoridades federales adelantaron que se prepara un nuevo envío que incluiría más de mil 500 toneladas adicionales, principalmente leche en polvo y frijol.

Diversas voces en el Congreso mexicano y en organizaciones sociales han respaldado estas acciones y reiterado su rechazo a las sanciones económicas contra Cuba.

En ese contexto, el Zócalo capitalino se convertirá durante ocho días en punto de encuentro para quienes buscan expresar, a través de la ayuda directa, su solidaridad con la nación caribeña.

Para los activistas en el Zócalo, esta no es una cuestión de caridad, sino de “reciprocidad histórica”. Los organizadores recordaron que la hermandad entre ambas naciones es inquebrantable y que el acopio es una forma de romper el “cerco imperial” que intenta asfixiar a las familias cubanas.

Se espera que, durante la semana de acopio, además de la recolección, se realicen diversos actos culturales para visibilizar la situación de la isla, que hoy sobrevive con apagones prolongados y servicios públicos reducidos al mínimo, en una crisis que muchos comparan ya con los días más oscuros de la pandemia.

