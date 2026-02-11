Una nueva investigación forense pone en duda la causa de muerte de Kurt Cobain

A 30 años de su fallecimiento, el nombre de Kurt Cobain se ha visto asociado a una nueva controversia; en esta ocasión, relacionada con la causa de su muerte. ¿El motivo? Un grupo privado de científicos forenses lanzó un informe que plantea la hipótesis de un homicidio “cuidadosamente encubierto”.

De acuerdo con la investigación liderada por el especialista Brian Burnett y la investigadora Michelle Wilkins, el material forense y la autopsia del vocalista de Nirvana arrojaron hallazgos que hablan de una causa contraria a la de suicidio, aquella que fue listada en la versión oficial.

Tras un análisis de la evidencia que duró aproximadamente tres días, se determinó que: “Esto es un homicidio. Tenemos que hacer algo al respecto“, declaró el encargado de la investigación, Brian Burnett.

Dicha teoría fue sustentada por diez puntos clave presentados en su informe, el cual fue sometido a revisión y publicado en el portal “International Journal of Forensic Science”.

La muerte de Kurt Cobain vuelve a dar de qué hablar. Crédito: Mark J.Terrill, file | AP

Una de las hipótesis que más llamó la atención puso sobre la mesa la posibilidad de que Kurt Cobain hubiera sido forzado a consumir una sobredosis de heroína que lo inmovilizó, dando oportunidad a ser asesinado con la escopeta encontrada en la escena del crimen.

Prueba de ello serían los daños observados en el cerebro e hígado del cantante, así como la apariencia del resto de sus órganos. Y es que estos “no corresponden a los de una muerte instantánea por escopeta, sino a los de una sobredosis prolongada“.

Sobre la conclusión indicada en la autopsia oficial con respecto a la posición del cuerpo de Cobain al momento de ser hallado, la investigadora Michelle Wilkins sostuvo que la escena parecía coreografiada, especialmente por que el recibo del arma y los cartuchos de esta se encontraron en lugares sospechosos: en el bolsillo del famoso, y los cartuchos a los pies del cadáver.

A pesar de la controversia que se generó con las aseveraciones presentadas en el documento, el portal Daily Mail que a pesar de la contar con una investigación exhaustiva, reportes de la autopsia completa y la colaboración policial, sería solo la aparición de pruebas “nuevas y concluyentes” lo que permitiría la reapertura del caso.

Seguir leyendo:

• Frances Bean, hija de Kurt Cobain, ¡se convierte en mamá!

• Selena Gomez se inspiró en Kurt Cobain para su look en la película “Emilia Pérez”

• “Ojalá hubiera conocido a mi papá”: el emotivo mensaje que la hija de Kurt Cobain le dedicó por su aniversario luctuoso