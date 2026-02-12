Gemelas de tres años mueren ahogadas en piscina familiar en Texas mientras adultos dormían en el interior

Dos hermanas de tres años murieran ahogadas en la piscina de su casa en vecindario residencial de Katy, Texas, el miércoles en horas de la mañana.

De acuerdo con la Oficina del Sheriff del Condado de Harris, las menores habrían salido al patio trasero alrededor de las 11:30 a. m. y accedido al área de la piscina. En ese momento, su madre y su abuelo dormían dentro de la vivienda.

La abuela regresaba del supermercado cuando encontró a las niñas dentro del agua. Según las autoridades, comenzó a gritar desesperadamente mientras intentaba sacarlas de la piscina, alertando a otros miembros de la familia y a vecinos.

In reference to the incident on Creek Edge Ct in Katy, I am saddened to share that both toddlers were pronounced deceased at the hospital despite lifesaving efforts.



This is a devastating loss for the family and our community. Please keep everyone involved — including the loved… https://t.co/WxWlTv1fj9 — Ed Gonzalez (@SheriffEd_HCSO) February 11, 2026

Intentos de rescate

Al menos dos residentes del sector acudieron al escuchar los gritos. Una vecina llamó al 911 para reportar el ahogamiento.

Cuando los agentes del sheriff llegaron, paramédicos ya realizaban maniobras de reanimación. Las niñas fueron trasladadas en helicóptero a un hospital cercano, pero posteriormente fueron declaradas muertas.

El sheriff del condado de Harris, Ed González, calificó el hecho como “una pérdida devastadora para la familia y la comunidad” y pidió mantener en pensamientos y oraciones a los allegados y al personal de emergencia que respondió al llamado.

Investigación en curso

Las autoridades intentan determinar cuánto tiempo permanecieron las menores en el agua antes de ser encontradas y cómo lograron ingresar al área de la piscina.

En Texas, la ley exige que las viviendas con piscina cuenten con cercas o puertas cerradas que delimiten el perímetro. No se ha precisado si existió alguna falla en las medidas de seguridad.

El mayor Ben Katrib, de la Oficina del Sheriff, reiteró la importancia de las barreras físicas y de mantener siempre cerradas las puertas que conducen al área de la piscina.

Vecinos expresaron su consternación tras conocer la noticia.

“Han sido realmente buenos vecinos durante 25 años. Lo siento muchísimo por ellos”, dijo David Green a un medio local.

Otra residente describió a las niñas como “hermosas” y lamentó profundamente lo ocurrido.

La tragedia ocurre semanas después de otro caso en Texas, en el que tres hermanos murieron tras caer en un estanque congelado durante una tormenta invernal en el norte del estado.

Sigue leyendo:

–Al menos 12 detenidos en operativo en un club de striptease clandestino en Houston

–Hispano muere de un ataque cardíaco luego de que su hijo recibiera un disparo accidental en Texas

–Hombre de Houston apuñala a su madre porque se negó a entregarle su billetera