Ciudad de México baila por un Mundial sin fronteras: fiesta masiva en el Centro Histórico

La Ciudad de México convirtió su Centro Histórico en una pista de baile colectiva a pocos meses del arranque del Mundial 2026. Con música, coreografías y una recreación del juego de pelota prehispánico, el gobierno capitalino organizó un flashmob multitudinario para enviar un mensaje claro: que la Copa del Mundo sea un torneo sin muros y sin fronteras.

El evento fue impulsado por el programa Pilares, una iniciativa educativa y cultural creada durante la gestión de Claudia Sheinbaum en la capital (2018-2023). La actividad reunió a vecinos, docentes, artistas y estudiantes que combinaron tradición, inclusión y fútbol en una misma escena.

Un mensaje de unión en clave futbolera

A cuatro meses del inicio del torneo, los organizadores explicaron que la intención es que el Mundial trascienda los estadios y se viva en toda la ciudad. El coordinador de Pilares, Javier Hidalgo, subrayó que la capital mexicana quiere proyectarse como una ciudad abierta y acogedora, especialmente en un contexto internacional atravesado por tensiones migratorias.

Durante la jornada se escucharon consignas a favor de la comunidad migrante y contra su criminalización. El clima fue festivo, pero también político: pancartas, camisetas de selecciones nacionales y trajes tradicionales convivieron en un mismo espacio para reforzar la idea de un Mundial incluyente.

La consigna fue directa: que el fútbol una a los pueblos y que el torneo sea una respuesta simbólica frente a los discursos de odio.

Tradición indígena y cultura pop en el mismo escenario

Uno de los momentos más llamativos fue la representación del juego de pelota prehispánico, una práctica ancestral que antecede al fútbol moderno en Mesoamérica. La puesta en escena buscó conectar la identidad cultural mexicana con el evento deportivo más importante del planeta.

Al mismo tiempo, la música contemporánea marcó el ritmo de la fiesta. Sonaron canciones de Bad Bunny, retomando el mensaje que el artista expresó en su reciente participación en la Super Bowl: que el amor es más fuerte que el odio. La profesora de danza Etzae Borges destacó que esa frase sintetiza el espíritu del encuentro.

La celebración incluyó también una muestra de danza inclusiva. Borges participó junto a una alumna con discapacidad visual, en un gesto que reforzó la idea de comunidad y accesibilidad. El foco no estuvo solo en el espectáculo, sino en el mensaje: que todas las personas se sientan parte de la fiesta mundialista.

Ciudad de México, sede clave del Mundial 2026

La capital mexicana será protagonista en la Copa del Mundo organizada junto a Estados Unidos y Canadá. El torneo, que por primera vez contará con 48 selecciones, comenzará el 11 de junio de 2026 con el partido inaugural en el histórico Estadio Azteca.

El Azteca, escenario de finales legendarias y de momentos icónicos del fútbol mundial, volverá a quedar en el centro de la escena internacional. La expectativa es alta no solo por el calendario deportivo, sino por el impacto cultural y turístico que generará el evento.

Con este tipo de intervenciones urbanas, la Ciudad de México busca instalar desde ahora el clima mundialista. No se trata solo de preparar estadios e infraestructura, sino de construir un relato: un Mundial que celebre la diversidad, que reivindique la historia local y que promueva la convivencia entre países.

Fútbol más allá de la cancha

El gobierno capitalino insiste en que el fútbol no debe quedarse en los 90 minutos de juego. La apuesta es que el torneo se convierta en una experiencia colectiva que atraviese barrios, plazas y centros culturales.

En ese sentido, el flashmob en el Centro Histórico funcionó como una declaración de principios. Música, tradición indígena, cultura urbana e inclusión social en una misma escena. Un anticipo de lo que la ciudad quiere mostrarle al mundo cuando llegue junio de 2026.

La cuenta regresiva ya empezó. Y en Ciudad de México, el Mundial se vive bailando.

