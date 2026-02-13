Clima de hoy en Los Ángeles para este viernes 13 de febrero

Los Ángeles se prepara para vivir un viernes con cielos sin presencia alguna de nubes. Según la última información del parte meteorológico de AccuWeather, la temperatura ascenderá hasta los 72 grados Fahrenheit (22ºC) de máxima durante el día, mientras que durante la noche ésta descenderá hasta los 48 grados Fahrenheit (9ºC) de mínima. Además, tendremos vientos del oeste que soplarán con velocidades de 6.84 mph durante la jornada y de 4.35 durante la noche.

Asimismo, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” será de 73ºF (23ºC) de máxima y 73ºF (23ºC) de mínima.

En esta época del año, el amanecer tendrá lugar a las 06:40 h, mientras que el crepúsculo ocurrirá a las 17:35 h. En total tendremos 11 horas de sol a lo largo de este viernes.

El pronóstico del tiempo para mañana en Los Ángeles

En cuanto al clima de mañana en la ciudad de Los Ángeles habrá nubes y claros. Las temperaturas tendrán una variación entre los 54 y los 72 grados Fahrenheit (12 y 22 grados Celsius). Las probabilidades de lluvia serán de 1% por la mañana, 4% por la tarde y 1% por la noche.

El clima en Los Ángeles

La enigmática ciudad de Los Ángeles disfruta de un clima muy caluroso durante la mayor parte del año, con la temporada cálida durando desde julio hasta septiembre. Durante este tiempo, la temperatura máxima promedio diaria es de más de 80 °F, con agosto como el mes más caluroso con una temperatura máxima de media de 84 °F y mínima de 66 °F.

Por otro lado, la temporada más suave de esta ciudad se sitúa entre noviembre hasta marzo, con la temperatura máxima promedio diaria por debajo de 70 °F. El mes más frío del año en Los Ángeles es durante el periodo navideño, en diciembre, con una temperatura mínima de promedio de 66 °C y máxima de 68 °C.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país de tal extensión como Estados Unidos presenta climas muy contrastados según la región y la época del año. En la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical en la zona del sudeste y el continental húmedo más al norte.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos cálidos y con mucha humedad e inviernos frescos con precipitaciones elevadas en zonas de costa, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año que se transforman en en invierno y fuertes tormentas en verano.

En la zona oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos templados y veranos muy e inviernos templados en el cálido. Los dos tienen pocas posibilidades de precipitaciones durante el año. El clima mediterráneo se encuentra en la zona de costa del la región oeste, con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.

