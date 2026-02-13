Funcionario de Brasil mató a sus dos hijos y se quitó la vida tras una infidelidad de su esposa

La comunidad de Itumbiara, en Brasil, permanece conmocionada tras el brutal desenlace de un conflicto familiar que terminó con la vida de dos niños y su padre.

Thales Naves Alves Machado, funcionario público que se desempeñaba como secretario de Gobierno local, disparó contra sus dos hijos en el departamento familiar antes de quitarse la vida, informaron fuentes oficiales.

El hecho ocurrió horas después de que Machado difundió una carta en redes sociales anticipando sus intenciones y exponiendo conflictos personales relacionados con una supuesta infidelidad de su esposa.

Miguel Araújo Machado, de 12 años, falleció poco después de ser ingresado en el Hospital Municipal Modesto de Carvalho. Su hermano Benício, de 8 años, fue trasladado de urgencia al Hospital Estadual de Itumbiara São Marcos, donde murió horas más tarde.

La madre de los menores, Sarah Tinoco Araújo, se encontraba fuera de la ciudad al momento del suceso. Sarah es hija del alcalde de Itumbiara, Dione Araújo, del partido Unión Brasil.

#ÚLTIMAHORA| Hay conmoción en Brasil tras el caso de Thales Machado, secretario de Gobierno del municipio de Itumbiara, quien la madrugada del 12 de febrero causó la muerte de sus dos hijos menores y luego se quitó la vida, luego de confirmar una presunta infidelidad de su pareja… pic.twitter.com/I4ScMKILkT — Sambonews TV Digital (@Sambonews_ecu) February 13, 2026

Minutos antes del ataque, Machado difundió un mensaje en el que anunció que se iría “con sus hijos”, a quienes describió como “ángeles”.

Vecinos y familiares que se enteraron del contenido se dirigieron al domicilio con la intención de evitar la tragedia, pero al ingresar al departamento se encontraron con una escena devastadora.

Medio locales difundieron el contenido de la carta que dejó publicada el funcionario, en la que hacía referencia a una crisis matrimonial tras 15 años de relación y a una presunta infidelidad de su esposa.

También pidió disculpas a familiares y amigos, mencionó a su suegro y afirmó haber llegado “al límite de lo improbable”.

Horas antes del crimen, Machado había compartido un video familiar en redes expresando la importancia de sus hijos y la familia.

Sigue leyendo:

– Hispano acusado de matar a esposa por supuesta infidelidad.

– Mujer de Utah asesina a su marido de un tiro en la cabeza porque descubrió su infidelidad.