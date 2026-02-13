Las mejores lociones corporales para la piel seca y sin brillo





Probamos 12 cremas humectantes y descubrimos que la calidad varía considerablemente.

Una buena loción corporal debe hidratar, absorberse rápido y no dejar una sensación grasosa.

By Angela Lashbrook

Siempre bromeo con mi esposo diciendo que el lema de nuestra familia es “en esta casa, usamos cremas”. Prevenir la piel seca, con comezón o descamada es casi una pasión para mí, y de verdad creo que muchas personas se sentirían un poquito más felices y más cómodas si se pusieran crema o loción humectante después de bañarse. Especialmente en invierno (o en cualquier época del año en la que la humedad del aire es mínima), es aún más importante devolverle a la piel la humedad que tanto el ambiente como el calor del agua le quitan.

Probamos 12 lociones para el cuerpo que nuestro socio sin fines de lucro, MadeSafe, considera amigables con el medio ambiente para encontrar la mejor combinación de hidratación, facilidad de uso y (si tienen aroma) su olor. Descubrimos que el clásico favorito “hippie” no pasó la prueba, mientras que una marca independiente, nueva para nosotros, se convirtió en una de nuestras favoritas.

Si tienes piel sensible, asegúrate de revisar los ingredientes en la página del producto o en el envase, por si hay algo (como fragancia) que pueda agravar problemas como el eccema o la rosácea. También revisamos nuestras lociones favoritas en el sitio web de otro socio de CR , SkinSafe, que califica los productos según si están libres de ingredientes que la Mayo Clinic identifica como alérgenos. Algunos productos no aparecieron en su base de datos.

Sidia Soaked: The Cream

Cuando llegó y la olí por primera vez, no me gustó. Me pareció muy fuerte, muy perfumada y masculina… demasiado, pensé. Pero mi opinión cambió radicalmente cuando me la puse en la piel: en ese momento se convirtió en mi aroma favorito de todas las lociones que había probado. Sigue siendo masculino y fuerte, pero su aroma se transformó de una loción común y corriente a algo más amaderado, con un ligero toque ahumado y profundo, casi como el oud. Un toque de algo verde evita que se sienta excesivo. Es un aroma intenso y con mucha personalidad, así que no es fácil de regalar (para eso, la loción de Ursa Major es casi igual de rica y le gusta a más gente). Pero a quienes les gusta este tipo de aromas, en verdad les va a encantar.

No es solo su aroma lo que la hace especial. Al fin y al cabo, tiene un trabajo que hacer: hidratar. Y lo hace de maravilla. Me la puse después de bañarme y, a la mañana siguiente, todavía podía oler un ligero aroma. Mi piel estaba tan suave y sedosa como no la había sentido en meses. Me sorprendió muchísimo. ¿Es esta crema mágica?

“Se aplica fácilmente y se absorbe muy bien en la piel; con poca cantidad es suficiente”, dice Justin Krajeski, redactor de CR y evaluador en este artículo. “Cuando probé las otras opciones, quería que la experiencia fuera como esta. La única que me dio algo parecido fue la de Ursa Major.”

Esta loción viene en un frasco negro muy atractivo con un dispensador que se puede asegurar para que puedas viajar sin preocuparte de que se derrame en tu maleta. Los productos de Sidia no aparecen en SkinSafe.

Weleda Body Lotion

Probamos tres versiones de la loción para el cuerpo de Weleda: Unscented, Hydrating Sea Buckthorn y Refreshing Citrus. Al igual que con la loción de Dr. Bronner’s, la versión Refreshing Citrus me olió a repelente de insectos (con un fuerte toque a citronela), quizá mezclado con productos de limpieza con aroma a limón. En general, fue la peor interpretación de un aroma cítrico que puedas imaginar (con excepción de cítricos echados a perder). El olor era tan malo que el desempeño de la loción como humectante pasó a segundo plano. No voy a andar por ahí oliendo como si alguien me hubiera pasado una toallita de limpieza por encima.

La versión Sea Buckthorn no le desagradó tanto a Justin como a mí la Refreshing Citrus, pero aun así no le gustó. Dijo que su aroma también era “abrumadoramente cítrico” y que su textura era “ligera, pegajosa y bastante grasosa”. Ni siquiera el frasco se salva. “Desafortunadamente, la de Weleda está mal hecha y también se ve de mala calidad. La tapa de una de las botellas llegó rota y parece romperse con facilidad, lo cual es una lástima. No me gustó.”

Jennifer Ford, redactora de CR, fue la única que tuvo una opinión positiva sobre esta loción, probablemente porque probó la versión Unscented (sin aroma). La eligió como su favorita y dijo: “Esta loción se siente increíble en mi piel desde que me la puse. Es un humectante rico que envuelve mi piel con una sensación suave y nutritiva. ¡Es perfecta!” Incluso horas después comentó que su piel seguía sintiéndose como si acabara de aplicársela.

Las lociones hidratantes Sea Buckthorn y Unscented de Weleda tienen una puntuación de 91 en SkinSafe, lo que significa que no contienen el 91% de los alérgenos más comunes según la Mayo Clinic. Sin embargo, no son seguras para bebés.

Según SkinSafe, Hydrating Sea Buckthorn contiene fragancia y bálsamo del Perú. La versión sin aroma contiene fragancia, coco y bálsamo del Perú. Refreshing Citrus no aparece en SkinSafe.

En pocas palabras: elige la versión sin aroma

Native Moisturizing Body Lotion

Con nueve aromas regulares y una selección de ediciones limitadas que van cambiando, Native Moisturizing Lotion tiene algo para (casi) todos. Además, es económica, a solo 85 centavos por onza. Pero no se siente como una loción que comprarías en una gasolinera de emergencia cuando tienes la piel seca; más bien, se siente como un producto de muy buena calidad. “Tiene la textura perfecta; no le cambiaría nada”, dijo Jennifer, quien probó el aroma Coconut & Vanilla. “De verdad es tal como debe ser, se siente como un humectante nutritivo.” Justin, que probó Eucalyptus & Mint, también dijo que le gustó lo bien que se absorbe y cómo deja la piel suave y tersa.

Native Coconut & Vanilla tiene una calificación de 91 en SkinSafe. Según la base de datos, esta loción contiene varios ingredientes que podrían causar irritación, como coco (obviamente), fragancia, soya y bálsamo del Perú, y no es segura para bebés. Eucalyptus & Mint también tiene una calificación de 91 e incluye fragancia, bálsamo del Perú y coco.

Ursa Major Botanic Buzz Body Lotion

Huele como Froot Loops, en el mejor sentido posible: un poco a limón, un poco cremoso, un poco dulce, pero sin ser molesto ni intenso. Me la puse en el brazo y de inmediato quise ponérmela en todo el cuerpo; así de rico huele. A diferencia de Sidia, el aroma desaparece después de un par de horas.

También se siente muy bien en la piel. Es una loción más ligera, se esparce fácilmente y probablemente no sea lo suficientemente rica para piel extremadamente seca. Justin y yo notamos que dejaba la piel suave, pero no tuvo resultados tan marcados como los que vimos con Sidia. Aun así, para el uso diario, es una excelente opción para la mayoría de las personas que toleran el aroma. (Quienes tienen piel sensible o con tendencia al eccema deberían usar productos para el cuerpo sin fragancia, según la Academia Americana de Dermatología). Su bonito envase metálico y la atractiva caja en la que viene hacen que esta loción sea un regalo fantástico. No aparece en SkinSafe.

All Good Body + Hand Cream

Aunque el envase dice que es aroma a coco, en realidad huele más a manteca de cacao, lo cual tiene sentido porque la manteca de semilla de cacao aparece antes que el aceite de fragancia de coco en su corta lista de ingredientes. Es un aroma un poco dulce, con un toque nostálgico y, en general, inofensivo.

Su textura es lo que realmente hace que esta loción brille. “Sale como en una pasta MUY espesa. Me preocupé por un segundo antes de usar mi mano para esparcirla en mi brazo”, dijo Justin. “Pero luego vi que se absorbía DE INMEDIATO en la piel. Se integra perfecto. Es suave y cómoda. ¡De verdad TODO ESTÁ BIEN(!).” Jennifer dijo algo similar: que el humectante era espeso, pero se absorbía rápido.

Por otro lado, esta loción no hidrata mucho, por lo que es más adecuada para personas con piel normal que buscan un poco más de hidratación. “Mi piel se sentía más suave, pero no súper hidratada” después de usar esta loción, comentó Jennifer, aunque varias horas después su piel volvió a sentirse un poco seca. Con su aroma ligeramente dulce y su buena compatibilidad con piel normal a grasa, este humectante sería un buen regalo para adolescentes.

SkinSafe le da a este producto una calificación de 91. Según su base de datos, contiene bálsamo del Perú, coco y fragancia, y no es seguro para bebés.

FitGlow Beauty Cloud Ceramide Body Cream

La Cloud Ceramide Body Cream realmente se siente como una nube. Su textura es cremosa y casi esponjosa; otra buena comparación es la crema batida hecha en casa, esa que es un poco más sedosa y no tan ligera como la comprada. Eso es ideal para una crema humectante y hace que la FitGlow Beauty Cloud Ceramide Body Cream sea un gusto de usar. “Esta loción se absorbe lentamente, y eso me gusta. Tal vez por eso mi piel se mantuvo tersa durante tanto tiempo”, dijo Jennifer.

Eso sí, suponiendo que puedas tolerar el aroma, ya que esta crema hidratante si tiene fragancia, aunque no se anuncia como tal. “El olor es un tanto dulce para mí, pero aun así es agradable. Solo no creo que sea algo que quisiera usar todos los días”, dijo Justin. Este producto no aparece en SkinSafe.

Otros humectantes que probamos

Annmarie Radiant Skin Silk Body Lotion

Con su envase pequeño, su dispensador diminuto y su precio exagerado (para una loción corporal), no pudimos evitar preguntarnos si este producto tenía la etiqueta equivocada. Con poco más de 3 onzas, este frasco no dura más que unas cuantas semanas, así que esos 35 dólares probablemente no rindan mucho.

¿Y por qué? No tenemos, en verdad, nada positivo que decir sobre esta crema hidratante. Aunque en el nombre dice “body lotion”, la marca lo describe como “un suero para el cuerpo”. Incluso afirma que “después de trabajar en el jardín o en casa, tus manos seguirán suaves”. Pero pregúntale a cualquiera que haya pasado horas en la cocina o haciendo trabajo pesado (¡como yo!) qué tipo de producto necesita para proteger sus manos, y seguramente te dirán que la mejor loción es espesa y pesada, no algo con textura de suero.

“El olor es tan intenso que da náuseas. Se va después de unos minutos, pero aplicarla no es una experiencia agradable; es incómoda”, dijo Justin. “No estoy seguro de si no se absorbe —y por eso se siente grasosa— o si sí se absorbe pero deja una capa grasosa en la superficie de la piel. Lo que sí sé es que esa sensación dura más de lo que me gustaría.” Jennifer dijo que, aunque la loción le dejó la piel suave justo después de aplicarla, esa sensación no duró.

Hasta el pequeño frasco de vidrio es problemático “Es muy difícil sacar la loción del frasco”, dijo Justin. “Con cada presión del dispensador sale una cantidad muy pequeña.”

Dr. Bronner’s Organic Hand & Body Lotion

A dos de los tres no nos gustó nada esta loción orgánica tan común en el supermercado. Justin no la odió, pero en el mejor de los casos la describió como neutral. Él y yo probamos Orange Lavender y yo–– que soy fan de lo cítrico–– me llevé una decepción, porque el aroma herbal y a lavanda dominó por completo cualquier leve toque a cítrico que aparecía en la lista de ingredientes.

Jennifer, que probó Patchouli Lime, pensó que el aroma era horrible. “Huele como a repelente de insectos”, dijo. “Además, es muy líquida y no hidrata mucho. No la usaría en todo el cuerpo porque el olor es bastante desagradable y muy fuerte. No me imagino a alguien usándola por esa razón.”

The Honest Company Face + Body Lotion

Este humectante no pareció hidratar. Probamos las versiones sin aroma, Comfort: Sweet Cream y Refresh: Citrus Vanilla, y ninguna nos impresionó. “Se siente como si te estuvieras poniendo agua en la piel en lugar de una crema humectante”, dijo Jennifer. “No es grasosa ni aceitosa. Tal vez me habría gustado más si lo fuera.” Justin encontró que Sweet Cream tenía un aroma a bebé, y a mí la versión Citrus Vanilla me pareció agradable, aunque poco inspiradora. Lo más importante fue que ninguno de nosotros salió de esta prueba con la piel más hidratada que antes.

Cocokind Sake Body Lotion

Técnicamente no tiene fragancia, pero este humectante ligero me olió un poquito a arroz blanco recién cocido, y eso hizo que me encantara. Además, hidrata de forma ligera. Aunque no es suficiente para mi piel seca durante el invierno, la usaría sin problema en el verano y la recomendaría todo el año a personas con piel normal o grasa. Varias horas después de aplicarla, Jennifer dijo: “Mi piel no estaba seca, pero tampoco súper hidratada; se sentía normal”. Justin comentó que, horas después, su piel se sentía “suave y tersa”.

Nopalera Cactus Body Cream

La crema para el cuerpo de Nopalera fue la que tuvo mi empaque favorito. Es de aluminio y viene en colores brillantes, en rojo oxidado o amarillo, según el aroma. (Probamos Dulce de Cuerpo y Flor de Madera). “Si el dinero tuviera un olor, olería como este humectante”, dijo Jennifer, quien probó Dulce de Cuerpo. Solo por el aroma, este producto entró en sus top tres. “Huele sofisticado y lujoso. Me encanta este aroma.” Justin, que también probó Dulce de Cuerpo, estuvo de acuerdo: “El aroma es cálido. Nopalera dice que es una crema corporal ‘de cactus’, y definitivamente huele a desierto. Es única. Me gusta mucho”. Flor de Madera, en cambio, no olía nada floral, aunque la marca lo describe como “inspirado en los jardines flotantes de la Ciudad de México… con tamarindo y cítricos mexicanos, mezclados con violeta, pétalos de jazmín y vetiver, mientras que el almizcle y la madera de cedro le dan una profundidad sensual y duradera”. En realidad, solo huele como a… ¿loción? Tal vez un poco a plástico. Es raro, aunque no exactamente desagradable.

Sin embargo, su capacidad para hidratar no impresionó. Justin la sintió pegajosa, y Jennifer dijo: “Mi piel sentía que necesitaba más hidratación”. A las pocas horas de aplicarla, su piel se sentía seca.

Yo la sentí un poco grasosa y pegajosa, con una hidratación ligera, y la usaría si hubiera recibido Dulce de Cuerpo en su lugar. Lamentablemente.

Cómo hicimos las pruebas

Dos empleados más de Consumer Reports y yo evaluamos 12 lociones para el cuerpo que nuestro socio sin fines de lucro, MadeSafe, considera amigables con el medio ambiente, y las pusimos a prueba durante un mes y medio.

Las evaluamos con base en varios criterios importantes, pero sencillos:

¿Cómo se siente en la piel justo después de aplicarla? ¿Y cinco horas después?

¿Cómo se siente al aplicarla? ¿Es grasosa, pegajosa, muy líquida?

¿Qué opinas de su aroma?

¿El envase es atractivo y, más importante aún, el producto es fácil de usar?

