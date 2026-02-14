San Antonio, Texas: el tiempo para hoy sábado 14 de febrero

Si vives en San Antonio o te encuentras de viaje esta ciudad del sur de Texas, es importante saber cómo va a estar el tiempo este sábado 14 de febrero. Desde veranos calurosos hasta inundaciones ocasionales, es vital saber qué esperar y cómo prepararse para hoy en la ciudad.

Durante la mayor parte de la jornada de hoy en San Antonio habrá más nubes que claros. Se espera una temperatura máxima de 79 grados Fahrenheit (26ºC) alrededor de las horas centrales del día y una temperatura mínima de 57 grados Fahrenheit (14ºC) durante la madrugada. También se espera un viento del sur, que alcanzará los 9.32 mph en el día. El porcentaje de nubes será del 52%.

La presión atmosférica media será de 1010.6 hPa, una medición que irá constante. El amanecer será a las 07:14 h y el crepúsculo será a las 18:23 h, lo que significa un total de 11 horas de luz.

¿Cuándo llueve en San Antonio?

De acuerdo a la información de AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones en San Antonio, Texas son del 15%. La temporada de lluvias en San Antonio inicia de mayo a octubre, con la mayor precipitación que ocurre en septiembre.

El tiempo en San Antonio, Texas para mañana

El pronóstico del tiempo en San Antonio, Texas, para mañana indica que se esperan cielos despejados. Las temperaturas se moverán entre los 50 y los 82 grados Fahrenheit (10 y 28 grados Celsius).

El pronóstico del tiempo en San Antonio para los próximos 7 días

Conoce una estimación del clima en San Antonio, Texas, para la próxima semana con los principales indicadores: temperatura, probabilidad de lluvia, vientos y presión atmosférica.

El clima en San Antonio, Texas

San Antonio, Texas, es una ciudad conocida por su clima cálido, con temperaturas por encima de los 90º F en las épocas más veraniegas. La ciudad tiene un clima subtropical húmedo, lo que significa inviernos suaves y veranos calurosos.

La temperatura promedio de San Antonio a lo largo del año es de 70° F. Sin embargo, en función de la estación las temperaturas varían considerablemente.

A lo largo del verano, los termómetros pueden alcanzar los 100° F, por lo que es importante beber abundantes líquidos y evitar pasar largos períodos de tiempo al aire libre durante las horas más calientes del día. Por el contrario, las temperaturas invernales en San Antonio son suaves y llevaderas, con una media de unos 50° F.

