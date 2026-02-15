Trump anuncia que la Junta de Paz destinará más de $5,000 millones a reconstrucción de Gaza

Donald Trump informó que los países miembros de la llamada Junta de Paz destinarán más de $5,000 millones de dólares a iniciativas humanitarias y de reconstrucción en la Franja de Gaza, tras meses de devastación por el conflicto entre Israel y Hamás.

El anuncio formal se realizará el 19 de febrero durante la primera reunión oficial del organismo en el rebautizado Instituto de Paz Donald J. Trump, en Washington, D.C., según confirmó el mandatario en su red social Truth Social.

“Los Estados miembros han prometido más de $5,000 millones de dólares para las iniciativas humanitarias y de reconstrucción de Gaza”, escribió Trump.

El presidente también señaló que los participantes de la iniciativa han comprometido “miles de personas” para integrar una Fuerza Internacional de Estabilización y apoyar a la Policía Local, con el objetivo de garantizar la seguridad en Gaza.

Trump insistió en que Hamás debe cumplir con su compromiso de “desmilitarización total e inmediata”, condición que la Casa Blanca considera clave para consolidar el alto el fuego tras la guerra con Israel.

“La Junta de Paz demostrará ser el organismo internacional más importante de la historia”, afirmó el mandatario, quien preside la organización.

¿Qué es la Junta de Paz?

La Junta de Paz fue creada inicialmente para supervisar el plan de estabilización posterior al conflicto en la Franja de Gaza. De acuerdo con la Casa Blanca, el organismo amplió posteriormente su mandato para participar en la resolución de otros conflictos internacionales.

El conflicto entre Israel y Hamás dejó miles de muertos y una grave crisis humanitaria en Gaza, con amplias zonas destruidas, infraestructura crítica dañada y millones de personas desplazadas, según informes de agencias internacionales y organizaciones humanitarias.

Diversos organismos, incluida la Organización de las Naciones Unidas, han advertido que la reconstrucción de Gaza requerirá miles de millones de dólares y coordinación internacional sostenida. La ONU ha señalado que el acceso a agua potable, electricidad, servicios médicos y vivienda son prioridades urgentes.

Por su parte, el gobierno de Estados Unidos ha reiterado que trabajará con aliados regionales y socios europeos para asegurar que los fondos se destinen exclusivamente a proyectos civiles y humanitarios.

