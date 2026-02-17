Miami: el tiempo para hoy martes 17 de febrero

El pronóstico del clima de hoy en Miami para este martes 17 de febrero indica que los termómetros llegarán hasta un máximo de 77 grados Fahrenheit (25ºC) en la Magic City. Por su parte, la probabilidad de lluvia será del 25% y se prevé escasa nubosidad, mientras que las ráfagas de viento llegarán a las 11.18 mph de máxima en el día y los 10.56 mph por la noche.

Durante la noche en Miami la temperatura se quedará en 68 grados Fahrenheit (20ºC), mientras que la previsión de precipitación será de 6 y tendremos pocas nubes. Las ráfagas de viento serán de 10.56 millas por hora.

La sensación térmica o “temperatura real” que se espera para esta jornada rondará los 79ºF (26ºC) de máxima y 79ºF (26ºC) de mínima.

Durante este periodo del año, la aparición del Sol se produce con el amanecer a las 06:55 h, mientras que se pone en el horizonte a las 18:15 h. En total, tendremos 11 horas de sol durante el día.

El tiempo en Miami para mañana

En cuanto al clima en Miami mañana, las previsiones indican que se prevén pocas nubes con baja probabilidad de que haya precipitaciones. Las temperaturas tendrán una variación entre los 64 y los 77 grados Fahrenheit (18 y 25 grados Celsius). ¿También necesitas saber si mañana llueve en Miami? Con la última actualización del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y la información que proporciona AccuWeather, se estima que las probabilidades de precipitaciones mañana son del 25%.

El Clima en Miami para los próximos 7 días

Si quieres ir un paso por delante y conocer lo que se espera del tiempo en Miami para los próximos 7 días, aquí te dejamos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en cuenta que las condiciones meteorológicas en el Sur de la Florida cambian día a día, por lo que te aconsejamos comprobar diariamente nuestro sitio.

¿Cuánto llueve en Miami?

Según reporta el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, la temporada de mayores precipitaciones en Miami abarca desde el final de la primavera hasta el verano, mientras que el final del otoño y el invierno son más secos. Como se puede ver en la gráfica inferior, los meses de Agosto y Septiembre son los meses con más volumen de agua en forma de precipitaciones.

Los meses más cálidos y fríos en Miami

El clima de Miami es envidiado por muchas otras ciudades del continente, con inviernos templados y veranos no muy cálidos, aunque la humedad en los meses más calientes es muy elevada, lo que provoca que también se incremente la sensación térmica.

La época más cálida del año en Miami se ubica alrededor del mes de agosto, donde los termómetros suelen rondar los 87.3 °F (30.7 °C). Por otro lado, el período más frío del año coincide con el mes de enero, donde las temperaturas suelen bajar hasta los 61.0 °F (16.1 °C).

