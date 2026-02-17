Millones de niños en Sudán sufren la mayor “catástrofe humanitaria” del mundo: UNICEF

La infancia en Sudán enfrenta hoy la que podría ser la peor crisis humanitaria del planeta. Así lo advirtió el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en un comunicado, y además, alertó sobre niveles extremos de desnutrición, desplazamiento forzado y violencia en medio de una guerra que se ha extendido por casi todo el país, donde la infancia no solo está perdiendo su futuro, sino su derecho básico a la supervivencia, calificando la situación, como la mayor catástrofe humanitaria del planeta.

“No hay niños en el mundo que estén enfrentando lo que enfrentan los niños de Sudán en este momento”, afirmó Ricardo Pires, portavoz del organismo. En algunas zonas del norte de Darfur, agregó, más de la mitad de los menores padecen desnutrición aguda severa. “No son proyecciones ni modelos. Está confirmado”, subrayó.

Datos recientes del sistema de Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria (IPC) revelan cifras alarmantes en localidades como Um Baru, Kernoi y At Tina, en el norte de Darfur. Los más afectados son los pequeños de entre seis meses y cinco años, quienes literalmente “se están quedando sin tiempo”, advirtió la agencia.

Since late December 2025, devastating escalation of violence has swept across #SouthSudan, displacing over 280,000 people, mostly women and children. @UNICEF calls for an immediate cessation of hostilities, and rapid, unhindered humanitarian access across all affected areas. pic.twitter.com/0dWHxBc0Tp — United Nations Geneva (@UNGeneva) February 16, 2026

El rugido de las armas silencia el futuro

La intensificación de la violencia ha convertido a ciudades como El Fasher en escenarios de horror. Tras la caída de esta localidad clave, más de 127,000 personas se han visto obligadas a huir hacia zonas ya devastadas por la carestía. Según informes de derechos humanos, tan solo en tres días de enfrentamientos el año pasado, más de 6,000 personas perdieron la vida a manos de grupos paramilitares.

Los niños están atrapados en lo que muchos consideran la “batalla final por Darfur”. En localidades como Um Baru, el miedo es tal que las familias abandonan sus hogares al caer la noche para esconderse de posibles ataques.

Esta inseguridad crónica ha forzado la suspensión de operaciones humanitarias vitales, dejando a miles de menores sin el tratamiento médico que separa la vida de la muerte.

Personas llenan contenedores de agua en un punto de distribución gratuito debido a los cortes de agua en Jartum, Sudán, el 30 de enero de 2026. Crédito: Marwan Ali | AP

El colapso del sistema de salud agrava el drama. Cerca del 70% de los centros sanitarios no funciona. Enfermedades como diarrea, fiebre o infecciones respiratorias —que normalmente tendrían tratamiento— pueden resultar mortales para menores desnutridos, especialmente ante la falta de vacunación y agua potable.

Actualmente, 33.7 millones de personas necesitan asistencia humanitaria en Sudán; la mitad son niños. Se estima que al menos 825,000 menores sufrirán desnutrición aguda severa este año.

UNICEF y sus aliados intentan ofrecer atención médica, apoyo nutricional y espacios seguros para niños traumatizados. También impulsan programas para combatir prácticas nocivas como la mutilación genital femenina, en coordinación con el Fondo de Población de las Naciones Unidas.

Pero el desafío es enorme. “Las necesidades se disparan y la financiación escasea”, advirtió la agencia. En un país atravesado por la violencia, la educación y los espacios seguros representan un salvavidas para miles de niños que sueñan con recuperar una infancia interrumpida por la guerra.

Sigue leyendo: