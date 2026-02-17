Una dosis psicodélica promete reducir la depresión en tan solo semanas

Un nuevo ensayo clínico, divulgado en Nature Medicine, ha revelado que una sola dosis de dimetiltriptamina (DMT), una droga psicodélica bastante conocida, puede proporcionar alivio rápido a los pacientes con depresión mayor.

El trastorno depresivo mayor (TDM) es una de las principales causas de discapacidad en todo el mundo. Sin embargo, muchos pacientes no responden adecuadamente a los tratamientos actuales, de allí la importancia de este hallazgo.

A través de la evaluación clínica estándar, se observó que los síntomas depresivos se redujeron significativamente en un periodo de semanas. La rapidez de la acción del DMT, actúa en minutos, permite sesiones de terapia más cortas y eficientes. Además, la intensidad de la experiencia subjetiva parece correlacionarse con la mejora en los síntomas depresivos.

Consideraciones

Es de destacar que, pese a que el DMT aún no está aprobado como tratamiento para la depresión, estos resultados se suman a otras investigaciones que sugieren que los psicodélicos podrían transformar la atención de la salud mental en los próximos años.

Aunque los resultados son prometedores, los investigadores advierten sobre la necesidad de ensayos más amplios y diversos para validar estos hallazgos. El estudio actual tiene limitaciones, incluyendo la falta de diversidad entre los participantes.

Mecanismos que explican el efecto del DMT

La N,N-dimetiltriptamina (DMT) actúa rápidamente en la reducción de síntomas depresivos gracias a su interacción con receptores de serotonina 5-HT2A en el cerebro. Esto induce una explosión de plasticidad neuronal y un estado de hiperconectividad global, permitiendo desmantelar patrones de pensamiento rígidos negativos típicos de la depresión.

Mecanismo principal

La DMT se une a los receptores 5-HT2A, promoviendo cambios rápidos en la conectividad cerebral que contrastan con los antidepresivos tradicionales como los ISRS, los cuales tardan semanas en acumularse. Estudios clínicos de fase II muestran reducciones significativas en escalas de depresión a partir de una semana tras una sola dosis intravenosa corta (20-30 minutos).

Efectos neurobiológicos

Provoca un “reseteo” neuronal al activar vías secundarias en el cerebro, facilitando nuevas conexiones saludables bajo terapia asistida.

Mejora síntomas de ansiedad y bienestar mental de forma sostenida, hasta 12 semanas en algunos casos, sin necesidad de dosis repetidas.

Ventajas de su rapidez

Su corta duración permite sesiones clínicas únicas, evitando efectos secundarios crónicos de tratamientos prolongados. Ensayos confirman eficacia inmediata en pacientes con depresión mayor resistente.

Efectos secundarios del DMT

Los efectos secundarios del dimetiltriptamina en contextos terapéuticos para la depresión son generalmente leves y transitorios. En ensayos clínicos se ha observado buena tolerancia sin eventos adversos graves.

Efectos físicos

Dolor en el sitio de inyección, el más común y leve.

Náuseas, vómitos, aumento de la frecuencia cardíaca, presión arterial y temperatura corporal.

Mareos, taquicardia, dilatación pupilar y temblores, que suelen resolverse en 20-30 minutos.

Efectos Psicológicos

Ansiedad, pánico o paranoia durante la experiencia psicodélica corta (unos 30 minutos).

Posibles alteraciones como despersonalización, confusión o psicotomiméticos, pero sin diferencias dosis-dependientes en refuerzo o abuso en pruebas piloto.

Efectos generales

La mayoría son moderados y autolimitados, con potencial antidepresivo rápido en depresión resistente, pero se necesitan más estudios para confirmar seguridad a largo plazo. En uso recreativo no controlado, riesgos como psicosis en predispuestos aumentan.

