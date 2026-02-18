Clima de hoy en Los Ángeles para este miércoles 18 de febrero

Los Ángeles se prepara para un miércoles con movimientos de nubes y presencia y ausencia de claros. De acuerdo al parte meteorológico provisto por AccuWeather, la temperatura alcanzará los 59 grados Fahrenheit (15ºC) de máxima durante el día, mientras que para la noche se esperan 43 grados Fahrenheit (6ºC) de mínima. Además, habrá vientos que soplarán desde el oeste con velocidades de 18.64 mph durante la jornada y de 4.35 durante la noche.

La probabilidad de lluvia para estas franjas del día estará entre el 65 y 25 por ciento. Por otra su parte, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” será de 55ºF (13ºC) de máxima y 55ºF (13ºC) de mínima.

En esta época del año, el amanecer tendrá lugar a las 06:35 h, mientras que el crepúsculo ocurrirá a las 17:40 h. En total tendremos 11 horas de sol a lo largo de este miércoles.

El pronóstico del tiempo para mañana en Los Ángeles

En cuanto al clima de mañana en la ciudad de Los Ángeles el cielo estará cubierto con lluvia. Las temperaturas variarán entre los 41 y los 55 grados Fahrenheit (5 y 13ºC). Las probabilidades de lluvia serán de 91% por la mañana, 55% por la tarde y 91% por la noche.

El clima en Los Ángeles

La gran ciudad de Los Ángeles cuenta con un clima muy caluroso durante la mayor parte del año, con la temporada cálida que dura desde julio hasta septiembre. Durante este tiempo, la temperatura máxima promedio diaria es de más de 80 °F, con agosto como el mes más caluroso con una temperatura máxima de media de 84 °F y mínima de 66 °F.

Por otra parte, la temporada fresca de esta ciudad dura desde noviembre hasta marzo, con la temperatura máxima promedio diaria por debajo de 70 °F. Importante mencionar que el mes más frío del año en Los Ángeles es durante la Navidad, en diciembre, cuyas temperaturas mínimas son de 66 °C y máxima de 68 °C.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país de tal extensión como Estados Unidos presenta climas muy diferentes según la región y la estación del año. En la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical del sudeste del país y el continental húmedo en la zona norte de la costa.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos realmente cálidos y con mucha humedad e inviernos frescos con precipitaciones elevadas en zonas litorales, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año que se transforman en en invierno y fuertes tormentas en verano.

En la región oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos templados en el frío y veranos muy e inviernos templados en el cálido. Ambos tienen poca presencia de precipitaciones. El clima mediterráneo se localiza en la zona costera del oeste estadounidense y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.

