Colombia desmantela “La Oficina Premium”, una red de sicarios que mataba por encargo a extranjeros de alto perfil

Nueve personas fueron enviadas a prisión señaladas de integrar una estructura criminal dedicada a cometer homicidios por encargo contra extranjeros de alto perfil en Medellín y otras ciudades de Colombia, informaron autoridades de ese país.

El grupo, al que el alcalde Federico Gutiérrez denominó “La Oficina Premium”, habría cobrado entre 400,000 y 500,000 dólares por cada ataque, según el perfil de la víctima.

Los detenidos fueron capturados en un apartamento de Medellín durante un operativo inicialmente orientado a combatir el tráfico de armas. En el lugar, la Policía incautó una subametralladora Ingram M11, varios revólveres y una pistola, además de 29 teléfonos celulares, tres computadores y dos tabletas que ahora son analizados por peritos judiciales.

De acuerdo con información publicada por El Colombiano, una fuente alertó a los investigadores sobre la presunta participación de esta estructura en al menos cuatro homicidios de extranjeros: un mexicano, un albanés-ecuatoriano, un estadounidense y un canadiense. Uno de los casos sería el del mexicano Horacio Pérez Ledezma, comerciante de productos tecnológicos, asesinado mientras almorzaba en un restaurante.

#Antioquia ¦ En Medellín, las autoridades dieron un nuevo golpe a la criminalidad organizada al desarticular lo que han denominado una “oficina premium” dedicada al cobro ilegal y al sicariato al servicio de grupos delincuenciales. En la operación conjunta fueron capturadas nueve… pic.twitter.com/iNv0Dm0Vcp — DiariOriente (@diarioriente) February 12, 2026

Según reveló Semana, la Fiscalía obtuvo la orden de allanamiento tras la denuncia de que en el inmueble no solo funcionaba un supuesto templo de brujería, sino que desde allí se planificaban homicidios y se entregaban armas a sicarios.

Las autoridades investigan si el grupo actuaba al servicio de organizaciones transnacionales y si algunos de los crímenes estarían relacionados con disputas por narcotráfico y trata de personas. En el caso del albanés-ecuatoriano Artur Tushi, asesinado con 11 disparos en inmediaciones del centro comercial Santafé, se indaga un posible vínculo con redes criminales de Albania, Ecuador y Colombia.

El alcalde Gutiérrez afirmó que la estructura también podría estar relacionada con homicidios cometidos en México, República Dominicana y Chile. Añadió que varios de los teléfonos incautados tenían líneas internacionales y que se encontraron documentos con referencias a Estados Unidos, lo que abrió canales de cooperación con autoridades de ese país.

Las armas decomisadas serán sometidas al Sistema Unificado de Cotejo Balístico para determinar si fueron utilizadas en asesinatos ocurridos en Medellín y el Valle de Aburrá en los últimos años. Las autoridades indicaron que el grupo prefería el uso de revólveres, debido a que el casquillo permanece en el arma y reduce la evidencia en la escena.

