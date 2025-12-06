Policía de Colombia arresta a un padre que mató a su hijo de 3 años porque no se quería bañar

La muerte de un niño de tres años en Cali desató indignación y renovó los llamados para reforzar los mecanismos de protección infantil.

El menor llegó sin signos vitales a un centro asistencial el 24 de noviembre, en circunstancias que inicialmente fueron presentadas como un accidente doméstico.

Sin embargo, los hallazgos médicos y la investigación policial llevaron a la captura de su padre, señalado de homicidio agravado.

Según el reporte oficial, el adulto trasladó al niño al hospital Carlos Holmes Trujillo y afirmó que el pequeño se había desmayado antes de bañarse.

El personal de salud detectó múltiples lesiones incompatibles con esa versión y alertó a las autoridades.

Medicina Legal corroboró después que el menor presentaba fracturas en las costillas, una laceración pulmonar y una hemorragia masiva en el tórax, heridas que provocaron insuficiencia respiratoria aguda.

Los peritos también identificaron marcas antiguas que indican un patrón de agresiones repetidas.

De acuerdo con la Fiscalía, las pruebas sugieren que el niño habría sido golpeado porque se negó a tomar un baño, versión que coincide con testimonios de vecinos que describieron episodios de violencia casi diarios.

La Unidad Básica de Investigación Criminal estableció que la agresión ocurrió en una vivienda del barrio Vergel, donde convivían el presunto agresor, su actual pareja y otros dos menores.

La madre del niño había salido del país meses atrás, dejando al pequeño bajo el cuidado del padre, situación que dio paso a nuevas indagaciones sobre las condiciones de vida dentro del hogar.

La captura del sospechoso se produjo después del funeral del menor, cuando viajaba en un bus funerario tras asistir al sepelio.

El hombre, quien llegó a Colombia hace ocho años, cuenta con antecedentes por portación ilegal de armas de fuego, elemento que será tomado en cuenta dentro del proceso penal.

Tras su detención, fue presentado ante la Fiscalía y un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario. El acusado no aceptó los cargos.

La Policía Metropolitana de Cali lamentó el crimen y reiteró el llamado a la comunidad para denunciar señales de maltrato infantil.

Sigue leyendo:

– Una madre mató a sus tres niños envenenando su jugo de fruta en República Dominicana.

– Acusan a padre de Arizona por matar a golpes a su recién nacida porque lloraba mucho.