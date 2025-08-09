Acusan a padre de Arizona por matar a golpes a su recién nacida porque lloraba mucho

Un padre de 22 años en Arizona podría pasar el resto de su vida en prisión tras ser acusado de asesinar a su hija recién nacida, presuntamente golpeándola hasta la muerte porque no paraba de llorar. Jonathan Enriquez fue detenido y acusado de un cargo de asesinato en primer grado y un cargo de maltrato infantil grave por el asesinato de la bebé.

Según un comunicado de prensa del Departamento de Policía de Mesa, alrededor de las 9:00 a. m. del 11 de julio, los agentes respondieron a una llamada sobre una bebé recién nacida que no respiraba en un complejo de apartamentos en el número1800 de la calle E. Covina, a unos 32 kilómetros al este de Phoenix. La persona que llamó supuestamente le dijo al operador de emergencias que la bebé se había “atragantado mientras le daban el biberón”.

Al llegar al lugar, los servicios de emergencia informaron que les “entregaron” una bebé de 4 semanas que no respondía.

La policía y los servicios médicos de emergencia intentaron salvarle la vida a la niña y la trasladaron a un hospital local para recibir tratamiento. La bebé ingresó al centro en estado crítico.

“Los investigadores descubrieron que el padre de la bebé, Jonathan Enriquez, de 22 años, estaba solo con su hija cuando esta dejó de respirar. También descubrieron que la bebé presentaba otras lesiones en diversas etapas de curación“, afirma el comunicado. “Ambos padres de la bebé fueron entrevistados y, durante la entrevista, Jonathan admitió haber golpeado a su hija”.

Desafortunadamente, la víctima falleció a causa de las heridas y fue declarada muerta en el hospital el 26 de julio.

Documentos judiciales obtenidos por KTVK, afiliada de CBS en Phoenix, proporcionaron detalles adicionales sobre la terrible muerte de la recién nacida. Según el informe, tras entrevistar a los padres de la víctima, los detectives observaron varias inconsistencias en sus declaraciones.

Si bien ambos afirmaron que las lesiones de su hija se debieron a que la niña se cayó de la cama (un cambio con respecto a la versión inicial de que se atragantó mientras la alimentaba), Enriquez admitió posteriormente haber sido “bastante fuerte” al cambiar a la bebé. Luego, supuestamente, afirmó que la bebé se golpeaba con frecuencia, alegando que esto le causaba “frustración”, pero continuó negando haberla golpeado.

Enríquez afirmó posteriormente que las lesiones podrían haber ocurrido cuando su hija se cayó del asiento del coche o cuando la hebilla del cinturón de seguridad la golpeó en la cara, provocándole un hematoma en el ojo.

Sin embargo, una búsqueda forense del teléfono de Enríquez reveló que, poco antes de llamar al 911, le había enviado un mensaje de texto a la madre de la bebé, implorándole que regresara a casa de inmediato porque había cometido un “error”, según el informe.

Los médicos determinaron que la hija de Enríquez sufrió una fractura de cráneo, una hemorragia cerebral, una pierna rota y varias costillas rotas. El informe de la autopsia indicó que las lesiones “catastróficas” de la recién nacida probablemente fueron causadas por “golpes, aplastamientos o pisotones”.

Al ser confrontado con los resultados de la autopsia, Enriquez presuntamente confesó haber golpeado a su hija en la cabeza mientras estaba en su cuna porque lloraba demasiado, informó KTVK.

Luego, supuestamente expresó un profundo remordimiento por haberle infligido las heridas mortales. Enríquez fue ingresado en la Cárcel del Condado de Maricopa, donde se encuentra detenido con una fianza de un millón de dólares.

Sigue leyendo:

– Arrestan a profesor de Colorado por la muerte de su esposa y su hija recién nacida.

– Pareja de Pensilvania tras las rejas por la muerte de su recién nacido al ser arrojado desde un segundo piso.