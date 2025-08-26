Una madre mató a sus tres niños envenenando su jugo de fruta en República Dominicana

Cuatro niños fueron asesinados por sus padres durante el fin de semana en República Dominicana, informó la policía del país caribeño, que ha sufrido una oleada de este tipo de asesinatos.

Una mujer de 36 años residente en las afueras de la capital, Santo Domingo, mató a sus tres hijos de 7, 9 y 11 años envenenando su jugo de fruta el domingo antes de suicidarse ingiriendo el líquido, informó la policía.

Los agentes encontraron una nota manuscrita en el lugar de los hechos, que se cree fue dejada por la mujer, pero no han revelado su contenido.

Ese mismo día, en la capital, un hombre fue arrestado bajo sospecha de asfixiar a su hijo pequeño, de 1 año y 8 meses.

En lo que va de mes, se han reportado al menos otros dos casos de presunto filicidio (cuando un padre mata intencionalmente a su hijo) en la isla de casi 11 millones de habitantes.

Una pareja fue arrestada la semana pasada en la capital, acusada de causar la muerte de una niña de 7 años a su cargo, quien presentaba “signos de maltrato físico y barbarie“, según las autoridades.

Días antes, el 11 de agosto, un hombre presuntamente ahorcó a su hijo de 2 años y luego se quitó la vida en la ciudad nororiental de Nagua.

Según un artículo publicado en la Biblioteca Nacional de Medicina, el 90% de los casos de filicidio a nivel mundial involucran a padres biológicos y el 10% a padrastros.

En Estados Unidos, aproximadamente el 2.5% de todos los arrestos por homicidio fueron de padres que mataron a sus hijos, según un análisis de 2014, lo que equivale a un promedio de unos 500 arrestos por filicidio al año.

Se cree que los filicidios representan aproximadamente dos tercios de los casos fatales de maltrato infantil, según el análisis.

