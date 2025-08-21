Arrestada en India mujer acusada de asesinar a su hijo en Texas

El director del FBI, Kash Patel, confirmó el miércoles el arresto de Cindy Rodríguez Singh, de 40 años, acusada de asesinato capital en Texas por la presunta muerte de su hijo Noel, de seis años.

La mujer había sido incluida en la lista de los “Diez Fugitivos Más Buscados” en julio de 2024, con una recompensa de hasta $250,000 dólares por información que condujera a su captura.

La desaparición de Noel

Noel Álvarez fue visto por última vez en octubre de 2022, poco después del nacimiento de sus hermanas gemelas. Testigos señalaron que el menor parecía desnutrido y en mal estado de salud.

La policía de Everman, Texas, realizó una verificación de bienestar el 20 de marzo de 2023 tras una alerta del Departamento de Servicios Familiares y de Protección. En ese momento, Rodríguez Singh afirmó falsamente que el niño vivía en México con su padre biológico.

Dos días después, la mujer abordó un vuelo a la India junto a su esposo y seis hijos, pero Noel no estaba con ellos. Autoridades descubrieron que en noviembre de 2022 ella había solicitado pasaportes para todos sus hijos, excepto para Noel.

Cargos y acusaciones

En octubre de 2023, Rodríguez Singh fue acusada en Texas de homicidio capital contra un menor de 10 años. Un mes después, un tribunal federal emitió una orden de arresto por fuga ilegal para evadir el proceso judicial.

Las autoridades presumen que Noel está muerto, aunque nunca se ha encontrado su cuerpo.

Congratulations to @FBIDirectorKash and other brave officers for nabbing one of the "Ten Most Wanted Fugitives.”



I’m glad to see Rodriguez Singh being brought back to Texas from India, where she will finally face justice for the alleged heinous crime of murdering her child.… — Senator Ted Cruz (@SenTedCruz) August 20, 2025

El director del FBI destacó la cooperación con socios locales e internacionales para lograr el arresto.

“Este es el cuarto fugitivo de los ‘10 Más Buscados’ arrestado en los últimos siete meses”, celebró Patel en X.

BREAKING: @FBI has arrested another Top 10 Most Wanted Fugitive: Cindy Rodriguez Singh.



Singh is wanted on state charges of killing her six-year-old son. She will face charges of Unlawful Flight to Avoid Prosecution and Capital Murder of a person under 10 years of age.



In March… pic.twitter.com/0GWaNxRaMA — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) August 20, 2025

Por su parte, el senador texano Ted Cruz reaccionó también en la red social: “Contento de ver a Rodríguez Singh regresar a Texas desde la India, donde finalmente enfrentará la justicia por el presunto crimen atroz de asesinar a su hijo”.

