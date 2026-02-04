Policía de Colombia captura a dos terroristas que pretendían realizar atentados con explosivos

Las autoridades frustraron un atentado terrorista en Cali tras una operación que permitió interceptar un vehículo cargado con explosivos de alto poder destructivo. El procedimiento evitó lo que habría sido un nuevo ataque contra la fuerza pública en medio de un escenario de creciente violencia que mantiene en alerta a la ciudad.

El operativo fue ejecutado por la Policía Nacional luego de un seguimiento discreto a un vehículo que se desplazaba de sur a norte.

Al momento de la intercepción, los uniformados hallaron en su interior dos artefactos explosivos elaborados con pentolita, un material de uso militar cuya detonación habría puesto en grave riesgo a civiles y policías en al menos dos puntos estratégicos del área urbana.

De acuerdo con información conocida por Diario Occidente, los ocupantes del vehículo fueron capturados en el oriente de la ciudad y serían integrantes de la estructura criminal Jaime Martínez, una de las disidencias de las FARC que opera en el suroccidente del país.

Estos son los dos CAPTURADOS que transportaban explosivos con los que planeaban atentados en distintos puntos de la ciudad.



La acción de inteligencia permitió actuar a tiempo y evitar que se pusiera en riesgo la vida de los caleños y de nuestras autoridades.



⬇️🧶 pic.twitter.com/loZMg8Rp6W — Seguridad y Justicia (@SeguridadCali) February 4, 2026

Según reveló 90 Minutos, labores previas advertían que el objetivo principal era una estación de Policía, aunque no se descartaban acciones simultáneas en otros sectores de Cali. La información fue clave para activar el operativo que permitió neutralizar la amenaza antes de que los artefactos fueran instalados o activados.

El subcomandante de la Policía Metropolitana de Santiago de Cali, coronel Andrés Arias, explicó que la intercepción oportuna del vehículo fue determinante para evitar una tragedia. Señaló que los explosivos incautados tenían la capacidad de causar daños severos y que la operación fue apoyada por el Bloque de Búsqueda de la Policía Nacional, como parte de una estrategia preventiva frente a posibles ataques terroristas.

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, confirmó el resultado del procedimiento y destacó la acción coordinada de las autoridades. Afirmó que los capturados pretendían instalar una bomba con pentolita en una estación policial y reiteró su respaldo a la Fuerza Pública en un momento crítico para la seguridad de la ciudad.

Este caso se suma a una serie de hechos violentos que han sacudido a Cali en los últimos meses. En diciembre, un atentado con explosivos en el sur de la ciudad dejó dos policías muertos mientras patrullaban. Las autoridades atribuyeron ese ataque al Ejército de Liberación Nacional, en el marco de un paro armado nacional que incluyó acciones violentas en varias regiones del país.

