Lara Trump dice que su suegro evalúa prohibir redes sociales a menores de edad

El presidente Donald Trump estaría explorando la idea de restringir de forma severa, incluso total, el acceso de menores de edad a las redes sociales en Estados Unidos, según comentarios recientes de su nuera Lara Trump, quien aseguró que el mandatario ha mostrado interés en cómo otros países regulan el uso digital en niños y adolescentes.



Durante una conversación en el pódcast Pod Force One con la columnista Miranda Devine, Lara Trump explicó que el tema ha surgido a partir de estudios sobre el impacto de las pantallas en el cerebro infantil, especialmente en la liberación de dopamina y otros neurotransmisores asociados al placer y la recompensa.



Según su relato, la preocupación central es que la exposición constante a estímulos digitales pueda afectar la capacidad de los menores para relacionarse fuera de una pantalla o mantener la atención en actividades cotidianas. Lara Trump señaló que, aunque no suele apoyar una regulación amplia, como madre ve con buenos ojos ciertos límites en este terreno.

Referencias internacionales y debate en marcha

Países como Australia y Francia han avanzado en regulaciones que buscan fijar edades mínimas o exigir controles parentales más estrictos. El Reino Unido también ha debatido marcos legales para proteger a menores en el entorno digital.



En Estados Unidos, el debate ha sido bipartidista. Tanto el Partido Demócrata como el Partido Republicano han impulsado proyectos para exigir verificación de edad, mayores controles parentales y responsabilidades más claras para las plataformas.

Entre salud mental y libertad digital

Lara Trump, esposa de Eric Trump, también compartió su experiencia personal al asegurar que en su hogar aplican una política estricta de no dar teléfonos o tabletas a sus hijos pequeños. La idea, dijo, es fomentar la conversación, el juego físico y la interacción directa.



Expertos en desarrollo infantil llevan años advirtiendo sobre el uso excesivo de redes sociales en menores, vinculándolo con ansiedad, problemas de autoestima y dificultades de sueño. Sin embargo, una prohibición total también abre preguntas sobre libertad digital y la educación tecnológica.



Por ahora, no existe un anuncio formal de política pública, pero el solo hecho de que la Casa Blanca explore el tema coloca la regulación de redes sociales para menores de nuevo en el centro del debate nacional.

