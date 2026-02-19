Agenda de eventos: qué hacer en Los Angeles del 19 al 25 de febrero

Jueves 19

Pandora y Flans en el Peacock

Las bandas ochenteras, Pandora y Flans —esta última sin una de sus integrantes—, regresa para ofrecer un concierto en el teatro Peacock (777 Chick Hearn Ct., Los Angeles) como parte de su gira Más inesperado. Hoy jueves 19 de febrero a las 8 pm. Boletos desde $68. Informes axs.com.

Cortesía Crédito: Cortesía

Taller sobre Ponyo en el Academy

Como parte de la exhibición Ponyo, que está disponible en el Academy Museum of Motion Pictures (6067 Wilshire Blvd., Los Angeles), esta institución ofrece un taller familiar de animación inspirado en la cinta Ponyo. Los asistentes podrán crear sus propias producciones de animación cuadro por cuadro. Hasta el sábado 21 de febrero. Gratis con el pago de entrada al museo. Boletos desde $15. Informes academymuseum.org.

Foto: Academy Museum of Motion Pictures

Oculus Hall en The Broad

The Broad (221 S. Grand Ave., Los Angeles) presenta Jellyfish Eyes, el largometraje de Takashi Murakami y su única incursión en el cine. Con la colaboración en video musical de Murakami con Billie Eilish para su canción “you should see me in a crown”. Hoy jueves 19 de febrero a las 6 pm. Entradas gratis conforme vayan llegando. Informes thebroad.org.

Foto: Cortesía

Arte en la Glendale Central Library

El ReflectSpace de la Glendale Central Library (222 E. Harvard St., Glendale) presenta Dreams Gather Here, una exhibición de Rachel Hakimian Emenaker, que explora cómo se preserva la memoria cultural de las comunidades diaspóricas en la historia de los objetos materiales. Termina el 26 de abril. Entrada libre. Informes reflectspace.org.

Foto: Cortesía

Viernes 20

Los Bukis en el SoFi

Los Bukis continúan con su gira estadounidense, ¡Tuyos por siempre! El gran cierre de un ciclo, que llegará al estadio SoFi (1001 S. Stadium Dr., Inglewood). El combo de Michoacán, México, liderado por Marco Antonio Solís, interpretará sus decenas de éxitos. Viernes 20 y sábado 21 de febrero a las 8 pm. Boletos desde $117. Informes ticketmaster.com.

Foto: Cortesía Crédito: Live Nation Entertainment | Cortesía

Arte en el Music Center

The Music Center Presents ID Pt. III es un espacio en la galería del Digital Arts Space del Music Center (135 N. Grand Ave., Los Angeles) donde los visitantes se convierten en parte de una obra de arte digital. Creado por el artista multimedia iraní Armon Naeini. Del viernes 20 de febrero al 19 de abril; de miércoles a domingos en varios horarios. Entrada gratuita. Informes musiccenter.org/idpart3.

Foto: Cortesía

Sábado 21

Tigres de Norte en el Intuit

Los Tigres del Norte continúan con su gira La Lotería por varias plazas de Estados Unidos. Llegarán al Intuit Dome (3930 W. Century Blvd., Inglewood), donde cantarán las canciones de su nuevo álbum, “La Lotería”, así como éxitos de su larga trayectoria. Sábado a las 8 pm. Boletos desde $63. Informes ticketmaster.com.

Foto: Cortesía Crédito: Mezcalent

Cubebotics en el Discovery Cube

Cubebotics en el Discovery Cube (2500 N. Main St., Santa Ana) sumerge a niños de 6 a 12 años en el mundo de la robótica y la tecnología a través de competencia amistosa y aprendizaje interactivo. Todos los fines de semana de febrero. Boletos desde $22. Informes discoverycube.org.

Año Lunar en el Santa Monica Place

El Santa Monica Place (395 Santa Monica Pl., Santa Monica) celebrará el Año Nuevo Lunar con un evento familiar que incluye cultura, tradición y entretenimiento en vivo, como la danza del león, artes marciales, caligrafía china, música y más. Sábado 21 de febrero de 2 a 5 pm. Evento gratuito. Informes santamonicaplace.com.

Foto: Cortesía

Domingo 22

Museos gratis en el sur de California

La organización SoCal Museums realizará su evento anual Museums Free-for-All, que celebra la cultura y el arte gratuito en el Sur de California. De Santa Barbara al Condado de Orange y hasta Palm Springs, instituciones culturales presentarán su arte, diseños, herencia cultural, filme, historia natural, ciencia, historia política y más. Domingo todo el día. Para sedes y horarios ir a socalmuseums.net/free.