Agente del Sheriff de Miami-Dade arrestado por contacto sexual con quien creyó era una adolescente de 15 años

Un agente de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade fue arrestado el viernes por la noche en Delray Beach luego de que, presuntamente, intentara reunirse en un cine con una joven que él creía tenía 15 años, según documentos judiciales.

Christopher Díaz, de 50 años, fue detenido tras un reporte recibido por el Departamento de Policía de Delray Beach sobre un encuentro en los cines iPic Theaters, de acuerdo con una declaración jurada revisada por medios locales.

Operación organizada por grupo civil

La cita habría sido coordinada como parte de un operativo encubierto impulsado por 561 Predator Catchers, un grupo que se autodefine como cazador de depredadores sexuales.

Según la denuncia penal, Díaz coincidió en aplicaciones de citas con una mujer adulta que se hizo pasar por menor de edad. Posteriormente, la conversación se trasladó a mensajes privados, donde ella le indicó que tenía 15 años, información que, según el expediente, el agente ignoró mientras continuaba el intercambio.

El documento judicial sostiene que las conversaciones adquirieron un tono sexual y que incluso se habrían producido videollamadas con contenido explícito.

Encuentro en el cine y confrontación pública

Cuando ambos se encontraron en persona en el cine, Díaz supuestamente realizó avances físicos, tocándole el rostro y manifestando su intención de besarla. La mujer declaró que él también la tocó en el pecho por encima de la ropa pese a que ella le dijo repetidamente que no.

Tras salir del recinto, Díaz fue confrontado por Dustin Lampros, fundador del grupo, y el creador de contenido ruso Vitaly Zdorovetskiy, quienes transmitieron el momento en vivo por la plataforma Kick.

Durante la transmisión, Díaz admitió haber enviado una imagen explícita y reconoció que sabía que la joven decía tener 15 años. “Tenía la esperanza de que en realidad tuviera 18 años”, afirmó cuando le preguntaron por qué acudió a la cita.

Al llegar los oficiales, fue esposado y trasladado a la cárcel del condado de Palm Beach, donde enfrenta un cargo menor por agresión —tocar o golpear—. En su primera comparecencia judicial se le ordenó no contactar a la presunta víctima y pagó una fianza de $1,000 dólares. Está previsto que regrese a la corte el 20 de febrero.

Reacción oficial y despido inmediato

Tras el arresto, la sheriff Rosie Cordero-Stutz condenó enérgicamente la conducta atribuida al agente y anunció su separación del cargo.

“Después de revisar la aplicación de la ley en relación con este caso, he ordenado que se inicien los trámites de despido de inmediato. El agente ha sido relevado de sus funciones sin goce de sueldo, con efecto inmediato”, escribió en la red social X.

La funcionaria agregó que el comportamiento denunciado constituye “una grave traición al juramento” y a la confianza depositada por la comunidad para proteger a los menores.

