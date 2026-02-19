Hombre ataca a pasajeros y obliga a aterrizaje de emergencia de vuelo de Delta en Houston

Un hombre fue detenido por las autoridades luego de que su comportamiento “rebelde e ilegal” obligara a un avión de Delta Air Lines a regresar de emergencia a Houston pocos minutos después de despegar.

El vuelo 2557 había partido del William P. Hobby Airport con destino al Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport, informó la Administración Federal de Aviación (FAA). Sin embargo, tras apenas 15 minutos en el aire, la aeronave regresó y aterrizó alrededor de las 5:40 am, hora local.

Intento de acercarse a la cabina y agresión a pasajeros

Según testimonios de pasajeros, el hombre comenzó a comportarse de manera agresiva poco después del despegue.

Amber Ward, una de las pasajeras, relató a la cadena afiliada de ABC en Atlanta que el individuo “comenzó a golpear a todos” e intentó avanzar hacia la cabina. “Decía que quería hablar con el piloto”, señaló.

Ward aseguró que el pasajero terminó atacando a un hombre sentado junto a la ventana, tirándolo de la camisa y del cabello. “Se necesitaron como ocho hombres en el avión para sacarlo de encima de ese tipo, y tuvieron que sentarse sobre él”, explicó.

Audios del control de tráfico aéreo registraron que uno de los pilotos informó que un pasajero se levantó e intentó acceder a la cabina, además de agredir a otro viajero que requería revisión médica.

No obstante, Delta aclaró posteriormente que el hombre “no hizo contacto ni intentó acceder a la cabina de vuelo”, en declaraciones a ABC News.

Intervención policial y retraso del vuelo

El Departamento de Policía de Houston informó que recibió una llamada alrededor de las 5:35 am alertando que un individuo aparentemente intentó entrar en la cabina. Agentes acudieron a la Puerta 32 del aeropuerto, donde la aeronave fue rodeada por varios vehículos policiales tras el aterrizaje.

Un video verificado por ABC News mostró al pasajero con las manos atadas siendo escoltado fuera del avión.

Delta indicó que a bordo viajaban 85 pasajeros y cinco miembros de la tripulación. La aerolínea reiteró su política de “cero tolerancia” ante conductas indisciplinadas y pidió disculpas por el retraso.

El vuelo volvió a despegar y aterrizó en Atlanta con aproximadamente 90 minutos de demora.

La FAA confirmó que investigará el incidente para determinar las circunstancias exactas del altercado.

