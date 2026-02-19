Madre en Miami arrestada por mantener a su hija de 3 años entre suciedad y plaga de piojos

Una mujer de Florida fue detenida tras ser acusada de permitir que su hija de tres años viviera en condiciones de extrema insalubridad, incluyendo lo que las autoridades describieron como una “infestación severa de piojos” en el cabello de la menor.

Roslain Perdomo, de 36 años, permanece recluida en el Turner Guilford Knight Correctional Center y enfrenta un cargo por negligencia infantil sin causar grandes daños corporales. El incidente ocurrió el domingo, según documentos judiciales.

Intervención policial en plena vía pública

De acuerdo con una declaración jurada citada por medios locales, un agente del Departamento de Policía de Miami patrullaba el área de Northwest Fourth Avenue y Northwest Eighth Street cuando observó a una mujer adulta desnuda junto a una niña también desnuda en la esquina de la intersección.

El oficial se acercó para preguntar qué ocurría y si necesitaban ayuda. La mujer, identificada posteriormente como Perdomo, explicó que su hija “estaba alterada y quería salir”, por lo que decidió acompañarla. Sin embargo, cuando intentó regresar a la vivienda, la menor supuestamente se resistía.

El agente indicó a la madre que tomara a la niña y regresara a casa, pero según el informe, ella no pudo hacerlo “de manera segura”. El documento también señala indicios de que la mujer podría haber estado bajo la influencia del alcohol.

Ante la situación, el policía solicitó apoyo de la Unidad de Víctimas Especiales.

Señales de desnutrición y vivienda infestada

Al evaluar el estado de la menor, las autoridades detectaron, además de la infestación de piojos, que la niña “parecía desnutrida” y manifestó tener hambre y sed.

Perdomo permitió que los agentes ingresaran a la vivienda para buscar ropa. Dentro del inmueble, los oficiales encontraron un entorno descrito como insalubre.

Según el informe, no había alimentos comestibles en la casa y había cucarachas sobre la comida, los muebles y la ropa. El refrigerador y el congelador estaban vacíos y también infestados. Además, un oficial observó lo que parecía ser un gran trozo de marihuana a la vista, cerca de los juguetes de la menor.

Notificación a servicios sociales

Tras el hallazgo, Perdomo fue arrestada y la presunta droga fue incautada. El caso fue reportado al Florida Department of Children and Families, que asumió la evaluación de la situación de la menor. Hasta el momento, no se ha informado públicamente bajo el cuidado de quién quedó la niña.

El monto de la fianza de la acusada figura como “por establecer”, mientras avanza el proceso judicial.

