Dos empleadas federales acusan al esposo de la secretaria de Trabajo de agresión sexual

Lori Chávez-DeRemer, secretaria de Trabajo, continúa generando controversia luego de que dos empleadas federales acusaron a su esposo Shawn DeRemer de agredirlas sexual.

Recientemente, trascendió que la oficina del inspector general del departamento (OIG) investiga si Jihun Han, principal asistente de la republicana de 59 años, y Rebecca Wright, quien se desempeña como su mano derecha, cometieron “fraude con viajes” al programarle eventos personales con familiares y amigos pagados con dinero de los contribuyentes como si formaran parte de su agenda laboral.

Ambos empleados fueron suspendidos temporalmente en espera de conocer el resultado de una investigación en desarrollo.

A esto se suma que Lori Chávez-DeRemer también fue señalada por presuntamente sostener una aventura con un oficial de seguridad asignado para protegerla y también por consumir alcohol en el trabajo, lo cual no se ha logrado corroborar.

“No hay ni una pizca de verdad en esto, y cualquiera que conozca a mi esposa lo sabría”, expresó Shawn DeRemer a través de una declaración dirigida al periódico The New York Post.

Lori Chávez-DeRemer lleva 35 años de casada con Shawn DeRemer. (Crédito: Yuri Gripas / AP)

Lo controversial del asunto es que ahora el anestesiólogo casado con la actual secretaria del Trabajo desde 1991 y con quien tiene dos hijas gemelas, fue denunciado por dos empleadas después de que, presuntamente, a ambas las tocó de manera inapropiada mientras laboraban en el interior del edificio principal del departamento, el cual lleva el nombre de Frances Perkins, primera mujer en servir en el gabinete estadounidense.

De acuerdo con el testimonio de dos personas familiarizadas con el incidente, quienes bajo condición de mantener su identidad en resguardo se atrevieron a hablar con The New York Times, existe un video grabado por una cámara de seguridad el 18 de diciembre, donde se aprecia al Dr. Shawn DeRemer abrazando a una mujer.

Dicho material está siendo analizado por el Departamento de Policía Metropolitana para determinar qué fue lo que sucedió exactamente ese día.

Por el momento, al esposo de la secretaria del Trabajo se le prohibió el acceso al edificio.

Durante una entrevista concedida al Wall Street Journal, DeRemer negó las acusaciones presentadas en su contra.

“No he hecho nada de esto y lo niego categóricamente. Lucharé categóricamente contra todo lo relacionado con esto”, sostuvo.

Cabe señalar que, antes de ser nominada a formar parte del gabinete del presidente Donald Trump, Lori Chávez-DeRemer perdió su escaño como congresista representando a parte del área metropolitana de Portland en 2024.

Sigue leyendo:

• Lori Chávez-DeRemer cuestionada por su pasado sobre el derecho laboral en audiencia para ser secretaria del Trabajo

• ¿Quién es Lori Chávez-DeRemer elegida por Trump como secretaria del Departamento de Trabajo?

• Lori Chávez destaca mejoras en el programa H-2A para trabajadores agrícolas