Adolescente en Wisconsin golpeó a su tío hasta la muerte porque no le permitió a un amigo pasar la noche en su casa

Un adolescente de Wisconsin fue declarado culpable de homicidio grave tras golpear a su tío durante una discusión doméstica que, días después, derivó en la muerte de la víctima por una hemorragia interna en el cerebro.

Ronnie Fuentez fue hallado culpable el jueves de homicidio grave causado por agresión, así como de un cargo menor por violar condiciones de fianza, según registros judiciales del condado de Waukesha.

La víctima, Adam Thompson, de 46 años, murió el 17 de febrero de 2025, más de dos semanas después de la pelea ocurrida el 1 de febrero en el apartamento que ambos compartían en Delafield Street, en Waukesha, ciudad ubicada al oeste de Milwaukee.

Una discusión que escaló a violencia

De acuerdo con la denuncia penal, tío y sobrino —quien tenía 17 años en ese momento— discutieron alrededor de las 10:00 pm porque Thompson no permitió que un amigo de Fuentez pasara la noche en la vivienda.

Según el expediente, Thompson le indicó que el amigo debía irse a casa, lo que enfureció al adolescente. Fuentez presuntamente lo golpeó varias veces en la cabeza con el puño cerrado mientras le gritaba insultos.

Thompson afirmó haber respondido en defensa propia y luego intentó cubrirse el rostro con los brazos mientras continuaban los golpes. Tras el altercado, Fuentez abandonó el apartamento y regresó a la mañana siguiente.

Inicialmente, Thompson no llamó a la policía ni reportó lesiones inmediatas. Sin embargo, dos días después comenzó a sufrir una fuerte migraña que persistió pese a la medicación.

El 5 de febrero, mientras hablaba por teléfono con su madre, comenzó a tener dificultades para completar frases. Ella sospechó que estaba sufriendo un derrame cerebral y lo llevó al hospital, donde médicos del Waukesha Memorial Hospital confirmaron que tenía una hemorragia cerebral interna.

La acusación se eleva a homicidio

Aunque Thompson pudo relatar a la policía lo ocurrido mientras estaba hospitalizado, su estado se deterioró y murió el 17 de febrero. Tras su fallecimiento, la acusación inicial por agresión fue elevada a homicidio grave.

Los registros también indican que Fuentez se encontraba en libertad bajo fianza por un caso no relacionado al momento del ataque.

El obituario de Thompson lo describe como un apasionado de los videojuegos y de los reptiles, amante de su perro y profundamente dedicado a su familia.

Fuentez tiene previsto recibir sentencia el próximo 27 de abril.

Sigue leyendo:

– Mujer de Wisconsin declarada culpable de envenenar a una amiga con gotas para los ojos

– Condenan a 45 años a joven que mató a su exnovia de 22 balazos en Houston.

– Arrestan a una mujer en Dakota del Norte que envenenó a su novio hasta matarlo