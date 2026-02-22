Escuela de belleza en Downey celebra aniversario con visas de estudiante

La maestra María Teresa Villarreal celebró el décimo aniversario de su escuela de belleza en la ciudad de Downey con la buena nueva de que les acaban de aprobar las visas de estudiante para quienes quieran venir de México y otros países latinoamericanos a estudiar cosmetología, barbería o para ser esteticista.

“Acabamos de lograr también que nos aprueben la ayuda financiera federal para quienes tienen un número de seguro social; pero también tenemos el programa estatal de aprendices para las personas que solo cuentan con un número ITIN”, dijo la maestra Villarreal, con más de 30 años de experiencia en la enseñanza avanzada y fundadora de la Cosmética Beauty Barbering Academy.

Esta escuela se ofrecen tres carreras: cosmetología, que son 1,000 horas de estudio, alrededor de un año; barbería, otras 1,000 y para esteticista, que es una especialista en tratamientos de la piel son 600 horas; además la de manicurista.

“Vienes con visa de estudiante por un año para estudiar cosmetología, pero si al terminar quieres estudiar otra carrera relacionada, lo puedes hacer, y aparte te pueden dar un tiempo para que una vez que te graduaste puedas ejercer trabajando en el área que estudiaste”.

Precisó que si quieres seguir otra carrera con ellos, la escuela te ayuda con el proceso para ampliar la visa de estudiante.

“A través de nuestra escuela, les ayudamos para que puedas trabajar en el ramo que estudiaste con un permiso temporal”.

La maestra María Teresa Villarreal firma algunos certificados de conclusión de estudios de su Cosmetica Beauty and Barbery Academy. Crédito: Araceli Martínez Ortega | Impremedia

La maestra Villarreal comenta que les llevó seis años conseguir que les aprobaran las visas.

“Cuando vino el Departamento de Migración a cuestionarme. Convencí a los oficiales de migración que vinieron a la escuela, con la verdad, explicándole que venir con una visa a estudiar era más conveniente, más barato y seguro para todos”, dice satisfecha.

Explica que las colegiaturas para los estudiantes que vienen con visa de turista a su escuela, son las mismas que se les aplica a quienes viven en California.

“No hay aumento; porque queremos darle a nuestra comunidad en México y latinoamérica la oportunidad de prepararse en Estados Unidos”, dice.

Y recuerda que las clases son en español e inglés, por lo que no hay barreras para el idioma.

Las personas de México interesadas en solicitar una visa de estudiante deben acudir a la embajada de Estados Unidos más cercana a su ciudad, para presentar una solicitud.

La maestra María Teresa Villarreal siempre dispuesta a apoyar a la comunidad. (Araceli Martínez/La Opinión) Crédito: Araceli Martínez | Impremedia

Ayuda financiera

Afirma que la ayuda financiera es para quienes viven en Estados Unidos y tienen un número de seguro social válido.

“Hay dos planes: les cubre el 50% o les pueden pagar el total de la colegiatura, dependiendo de sus ingresos; y nosotros les ayudamos a hacer el trámite”.

La maestra dice que apenas acaban de aprobarles la ayuda financiera federal la semana pasada.

En la actualidad, tienen alrededor de 200 estudiantes, entre los 17 años y arriba de 60.

“Tengo una señora que entró a estudiar a los 72 años, y se volvió una empresaria. Tiene cuatro salones”, comparte.

Y recuerda que cuando fue a pedir informes sobre la escuela, preguntó si no estaba muy grande para estudiar porque era su sueño estudiar belleza.

“Yo le dije que mientras pudiera subir las escaleras, no había ningún problema”.

Cuando se graduó y obtuvo su licencia, dice que la guiaran para que pudiera tomar como aprendices a dos personas mientras se preparaban.

“La ventaja es que pueden ser aprendices sin contar con documentos migratorios, basta con que tenga su número de identificación del contribuyente (ITIN)”.

Comparte que tuvo una alumna Adriana Pérez con estatus que ahora da empleo a 14 aprendices de belleza, y tiene tres barberías.

“Ese programa de aprendices con el que tengo 30 años es muy grande. Está aprobado por el Departamento de Relaciones Industriales”.

La maestra María Teresa Villarreal cumple 10 años con su escuela de belleza Cosmetica Beauty and Barbering Academy y más de 30 años enseñando las técnicas de la comestología, barbería y esteticismo. Crédito: Araceli Martínez Ortega | Impremedia

El programa de aprendices

La experta en el mundo de la belleza, originaria de Michoacán, México, quien emigró a Los Ángeles a los 16 años, dice que el programa de aprendices que ofrecen es una muy buena alternativa para las personas indocumentadas que solo tienen un número ITIN.

Se imparte con la aprobación del Departamento de Relaciones Industriales del Estado de California.

¿Cuál es la diferencia entre asistir a la escuela Cosmética Beauty and Barbering Academy y el programa de aprendices?

La Cosmética es educación tradicional, tienes que venir a hacer tus horas, puedes venir con becas, ayuda financiera, visas; y el programa de aprendices es educación laboral aprobado por el Departamento de Relaciones Industriales para que hagas tus estudios en el salón y te pagan.

Dice que ella les dice a los estudiantes que pueden ir a la escuela a tomar sus clases para sacar su licencia con el estado; o ir a un salón de belleza a estar aprendiendo donde el empleador les va a pagar el mínimo.

“En ambos casos van a sacar su licencia”.

Explica que el estudiante tiene que conseguir el salón, pero si no encuentra, les aconsejan abrir su propio salón, aunque deben hallar una persona con licencia que trabaje con ellos.

“El programa de aprendices solo es permitido para las carreras de barbería y cosmetología; pero no para esteticista cuya única alternativa es asistir a la escuela tradicional con la ventaja que se puede hacer hasta en cinco meses.

¿Cuál es la mejor opción?

“Es una decisión personal, pero las tres opciones te llevan a obtener tu licencia profesional, y aunque decidas estudiar en un salón de belleza como aprendiz, tienes que ir a la escuela tradicional a prepararte durante 240 horas para el examen de la licencia”.

Cientos de latinos se han formado en las escuelas de la maestra María Teresa Villarreal. (Photo by Aurelia Ventura/La Opinion) Crédito: Aurelia Ventura | Impremedia/La Opinion

Revalidación de estudios

Además tienen la alternativa de revalidación de estudios para los inmigrantes que estudiaron cosmetología, barbería o estética en sus países.

“Les cuesta entre $300 y $500, y en algunos casos, tienen que hacer 500 horas de teoría. Les mandamos todos los documentos de su escuela al Departamento de Barbería y Cosmetología; y ellos evalúan si necesitan hacer horas o te revalidan todas tus horas”.

Aún cuando les revaliden todos sus estudios, deben prepararse para el examen para la licencia.

“Ahí es donde entramos nosotros a prepararlos, y les sacamos la cita para el examen”.

Precisa que para cualquiera de las alternativas de estudio, ya sea presencial en la escuela, en el programa de aprendices directamente en una estética, salón o barbería, o en caso de una revalidación, se incluye la preparación para el examen para obtener la licencia para trabajar en California.

“Tienen la opción de hacer el examen en español o en inglés como se sientan más cómodos”.

Desde 2015 existe en California, la ley SB 1159 que autoriza licencias a los trabajadores indocumentados en más de 40 profesiones y oficios.

Preparación en negocios

Y para completar la preparación, la maestra dice que ha creado una organización no lucrativa, la Asociación de Profesionales Latinos para dar asesoría y pláticas sobre negocios a los estudiantes, o a quienes ya tienen su propio salón.

“Muchos negocios fracasan o se meten en serios problemas hasta con el IRS porque no conocen las reglas y regulaciones, y en California, deber impuestos o pensión alimenticia para los hijos, te puede llevar a perder tu licencia como cosmetologa, barbero o esteticista”.

La maestra Villarreal llamó a la comunidad a no tener miedo y aprovechar las herramientas como las que su escuela ofrece para prepararse.

“Si nos detenemos, perdemos. Yo pasé por un cáncer, y hubo quien me dijo cuando me recuperé, que me relajara y me sentara, pero no dejé que el miedo me dominara; y no dejo de soñar para seguir abriendo oportunidades para mi gente; y por los años que llevo como empresaria, siento ahora una responsabilidad de educar a la gente en el tema de negocios sobre todo ahora que muchos están cerrando”.

La escuela Cosmética Beauty and Barbering Academy cumplió 10 años el 16 de febrero; se localiza en el 9050 Telegraph Road #101,103,105, 201-203 de la ciudad de Downey, California. 90240.

Su página web es www.cosmeticaacademy.com y su email es: info@cosmetica-academy.com