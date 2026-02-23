Reportan menos homicidios en la ciudad de Los Ángeles, pero más balaceras del LAPD

La tasa de homicidios en la ciudad de Los Ángeles disminuyó un 19 %, de 284 a 230 entre 2024 y 2025, a la vez que esta cifra alcanzó su nivel más bajo desde 1966 cuando ocurrieron 226 asesinatos.

“Hemos implementado una estrategia integral basada en la prevención, la intervención y la aplicación estratégica de la ley”. declaró la alcaldesa Karen Bass.

“Esto incluye la expansión de programas de Reducción de Pandillas y Desarrollo Juvenil (GRYD), así como la prevención de la violencia comunitaria; una mayor coordinación entre agencias municipales; inversión en oportunidades para jóvenes en riesgo; y el fortalecimiento del despliegue estratégico del Departamento de Policía de Los Ángeles en las zonas con mayor incidencia delictiva”.

Bass explicó que los resultados obedecen a la ampliación de las iniciativas de vivienda y servicios sociales para atender las causas principales del crimen, añadiendo programas como Noches de Verano y Noche de Viernes en Otoño que ayudan a que los jóvenes se mantengan en ambientes seguros.

Identificó reducciones significativas en varias divisiones policiales del Valle de San Fernando y en partes del sur de la ciudad, donde dijo que se refleja el trabajo coordinado entre fuerzas del orden, líderes comunitarios y organizaciones locales que han enfocado esfuerzos en prevención y mediación de conflictos.

La reducción de los homicidios también proviene de la prevención del crimen por parte de trabajadores de intervención comunitaria, líderes religiosos, mentores juveniles, organizaciones sin fines de lucro, así como oficiales de policía de Los Angeles comprometidos con el modelo de policía comunitaria.

“Estas personas trabajan directamente en los vecindarios, construyendo confianza, mediando disputas y conectando a los residentes con recursos y oportunidades, como la Feria de Justicia, que ayuda cada año a que personas con pasados problemáticos y violentos se integren nuevamente en la comunidad brindándoles una segunda oportunidad”, manifestó la alcaldesa.

Homicidios relacionados a pandillas

En 2025 se reportaron 230 homicidios, en comparación con los 284 de 2024, lo que representa una disminución del 19 %. El número de víctimas de tiroteos disminuyó de 981 en 2024 a 899 en 2025, lo que representa una disminución del 8 %.

El informe del LAPD mostró que los esfuerzos para reducir la violencia armada condujeron a un aumento sostenido en la recuperación de armas de fuego. En 2025, el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) incautó 8,650 armas de fuego, lo que, según las autoridades, contribuyó directamente a la reducción de tiroteos y homicidios.

El informe del LAPD mostró que hubo 61 homicidios relacionados con personas sin hogar, un aumento del 20% por área de división, y 100 homicidios relacionados con pandillas, una disminución del 4 % en comparación con el año anterior.

Aumentan tiroteos del LAPD

Sin embargo, es notorio que casi la tercera parte de los homicidios (61) corresponden a personas sin vivienda, al menos 100 asesinatos (43.3 %) han sido resultado de la actividad criminal de pandillas.

“Estamos abordando este problema desde múltiples frentes: fortaleciendo la presencia policial enfocada en redes de narcotráfico y explotación, ampliando acceso a tratamiento de adicciones y servicios de salud mental, además de acelerar la transición de personas sin hogar hacia vivienda permanente. También estamos trabajando con organizaciones comunitarias para proteger a las personas más vulnerables y reducir la actividad criminal que les afecta.

Por otro lado, es significativo el aumento de los tiroteos en que participan agentes del Departamento de Policía de Los Ángeles. Los incidentes de 2024 totalizaron 29, comparados con 47 en 2025: un aumento del 62 % que significó la muerte de 14 personas.

“Quiero dejar claro que cada tiroteo policial es investigado exhaustivamente”, dijo la alcaldesa Karen Bass, a La Opinión. “El aumento puede estar vinculado a encuentros con individuos armados o situaciones de alto riesgo”.

La alcaldesa añadió que se sigue reforzando la capacitación en reducir la tensión y el uso de tecnologías no letales para reducir estos incidentes.

“Nuestro objetivo es siempre garantizar la seguridad pública, mientras protegemos la vida en todas las circunstancias”, indicó.

Nada que celebrar

Si bien pasaron poco más de seis décadas para que los niveles de homicidios en Los Ángeles sean casi similares a los ocurridos en 1960, Hamid Khan, director ejecutivo de Stop LAPD Spying Coalition (Alto al espionaje del LAPD), Earl Ofari Hutchinson, presidente de Los Angeles Urban Policy Roundtable y el pastor Stephen “Cue” Jn-Marie, fundador de The Church Without Walls, en el área comunitaria de Skid Row, atribuyen el descenso de muertes a las iniciativas comunitarias más que a las acciones policiales.

“Ni la ciudad ni el LAPD pueden atribuirse ningún mérito”, consideró Hamid Khan. “Hay diferentes indicadores para que se reduzca la delincuencia, los homicidios y los robos, pero la realidad nos dice que la policía sigue asesinando gente”.

El activista expresó que, en Estados Unidos, en 2025 fueron asesinadas 1,314 personas por la policia, según http://www.policeviolencereport.org. En Los Ángeles, 46 personas fueron balaceadas por agentes del LAPD y 14 fallecieron.

Consideró que, si bien el objetivo de todos es alcanzar la paz social, para la gente debería ser motivo de preocupación la expansión del “estado policial” en Los Ángeles, “porque han conseguido una expansión masiva de equipos de vigilancia”.

Earl Ofari Hutchinson expuso que la disminución de la delincuencia en Los Ángeles no es única y esta se reduce cuando la economía es buena y hay abundante empleo; además, aseguró, baja la violencia pandilleril cuando los grupos comunitarios y las iglesias colaboran con los jóvenes y les ofrecen programas constructivos.

“Esto siempre ha sido así a lo largo de los años, y lo mismo ocurre en otras ciudades”, expresó. “En los barrios ha habido menos tensiones, conflictos y violencia entre negros y latinos como en años pasados. Esto se debe principalmente al hecho de que durante años ambos grupos han vivido, trabajado, asistido a la escuela juntos en los mismos vecindarios y, en general, como resultado, han desarrollado una relación de cooperación”.

El líder afroamericano de derechos civiles expresó que, si los asesinatos y robos disminuyen en Los Ángeles, mientras que los tiroteos policiales aumentan, “la reducción de la delincuencia está bien”.

“Pero si se produce a expensas del continuo uso excesivo de la fuerza letal por parte del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), independientemente de cuánto disminuya la delincuencia, la actuación policial sigue siendo un grave problema que la alcaldesa [Karen Bass] y los funcionarios de la ciudad de Los Ángeles deben abordar”.

Por su parte, el pastor “Cue” dijo no entender por qué se debería celebrar la disminución de homicidios y compararla con datos de hace seis décadas.

“Quien menos tiene algo que festejar es el jefe de policía [Jim McDonnell] porque está colaborando con el ICE, diciendo que no va a aplicar la ley de mascarillas donde se supone que deben quitárselas. Y dice que no va a aplicar la ley. Para mí, todo es una distracción”.

Con relación a las 61 personas sin hogar que fueron asesinadas [un aumento del 20% entre 2024 y 2025], la alcaldesa Karen Bass informó que la manera en que se está abordando “desde múltiples frentes” la compraventa de drogas y la prostitución que se registra cada noche, particularmente en Skid Row, “fortaleciendo la presencia policial enfocada en redes de narcotráfico y explotación”, ampliando acceso a tratamiento de adicciones y servicios de salud mental.

De la misma forma, añadió que se está acelerando la transición de personas sin hogar hacia vivienda permanente.

“También estamos trabajando con organizaciones comunitarias para proteger a las personas más vulnerables y reducir la actividad criminal que les afecta”, subrayó.