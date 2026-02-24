El exjugador de Chivas que vuelve a ser viral por la vez que mandó saludos a “El Mencho”

El abatimiento del narcotraficante Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho” ha generado todo tipo de comentarios y reseñas que tuvieron cierta relación con el acaecido delincuente, como el caso del exjugador de Chivas Antonio “Pollo” Briseño, cuando le mandó saludos y agradecimientos

En esa ocasión, el que fuera zaguero del Guadalajara fue víctima de una broma pesada de sus compañeros que le solicitaron enviar un saludo a gente famosa por medio del pago de una cantidad de dinero y Briseño lo hizo sin saber supuestamente que se trataba del peligroso delincuente en un hecho que se dio hace cuatro años.

Es obvio que @pollobv de @Chivas NO sabe quién es Nemesio Oseguera Cervantes, el "Mencho", líder del CJNG.



Algún chistoso hizo una donación con ese nombre y el defensa cayó. pic.twitter.com/hW6otK5ReM — Antonio Nieto (@siete_letras) February 16, 2022

Este hecho volvió a ser viral en redes sociales a partir del reciente domingo cuando se dio a conocer la noticia de la muerte del delincuente a manos de las fuerzas del Ejército Mexicano en un operativo que se realizó exitosamente en una localidad del estado de Jalisco y donde perdió la vida al enfrentarse a las fuerzas de seguridad.

La noticia del saludo del “Pollo” Briseño no tardó en aparecer de nueva cuenta en redes sociales para hacerse tendencia, como pasó en 2022 cuando el jugador se dio a la tarea de enviar saludos a través de la plataforma Famosos.com, mismo que tenía un costo de 1,080 pesos y entre ellos lo dirigió al narcotraficante.

“Hola Nemesio Oseguera Cervantes, ¿cómo estás? Habla tu amigo Antonio ‘Pollo’ Briseño y quiero agradecerte…”, mencionó el futbolista mexicano en la grabación que se viralizó en redes sociales, donde las críticas no se hicieron esperar, cuestionando al jugador y criticándolo por su desconocimiento de las noticias cotidianas del país.

Después se trató de aclarar que no fueron sus compañeros en el Guadalajara, sino que todo se había tratado de una broma realizada por alguno de los seguidores del jugador, quien pagó y pidió el saludo, pero Briseño nunca aclaró más respecto al tema, ni dio a conocer si sabía de la identidad del personaje al que le mandó saludos.

En ese entonces, el Pollo jugaba para Chivas del Guadalajara, algo que levantó sospechas sobre un posible vínculo con el líder del cartel, pero esto nunca pudo ser comprobado y todo quedó solo en una mala jugada realizada por algún aficionado.

Video: Ignorancia?, Trolleo?, El Futbolista Pollo Briseño de las Chivas envió saludos a Nemesio Oseguera Cervantes "El Mencho" líder del CJNG (Información en el enlace) https://t.co/i12JZ6BEeT pic.twitter.com/PwcXB8Jpou — Blog del Narco México (@blogdelnarcomex) February 12, 2022

Al final, Briseño siempre se ha caracterizado por su entrega y por su forma tan directa de decir las cosas, al grado de que muchas veces tuvo problemas con sus compañeros de equipo por esa forma de entregarse a las cosas que realiza.

