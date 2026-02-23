Envían 2,000 militares más a Jalisco para reforzar la seguridad tras muerte de “El Mencho”

Al menos 2,000 nuevos elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional arribaron este lunes a Jalisco para patrullar calles y reforzar la seguridad, tras la ola de violencia registrada el domingo luego del abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

El líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) murió durante un operativo militar en Tapalpa, a unos 130 kilómetros al sur de Guadalajara, con apoyo de inteligencia estadounidense.

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, informó que los efectivos ya están activos y que todas las corporaciones de seguridad y Protección Civil permanecen desplegadas en el estado.

“Han llegado 2,000 nuevos elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional a patrullar las calles de Jalisco. Ya están activos”, señaló el mandatario en una reunión pública.

Supuestos integrantes del crimen organizado bloquearon distintas vías de los estados de Jalisco y Michoacán (oeste de México) con vehículos incendiados, en medio de enfrentamientos con fuerzas federales de seguridad que realizaban un operativo en la zona, según reportaron las autoridades. Crédito: Francisco Guasco | EFE

Suspensión de clases y eventos

Lemus indicó que el gobierno trabaja para recuperar gradualmente la normalidad. Explicó que el sistema de transporte público comenzó a restablecer operaciones y que se espera que funcione al 100% en las próximas horas. También afirmó que los servicios municipales operan con normalidad.

Sin embargo, continúan suspendidas las clases presenciales y los eventos masivos hasta nuevo aviso.

“Es un momento de unidad”, expresó el gobernador, al exhortar a la población a actuar con prudencia mientras se estabiliza la situación.

Decenas de personas murieron tras la ola de violencia desatada en varios estados de México tras la muerte de “El Mencho”. Crédito: Francisco Guasco | EFE

Decenas de muertos en enfrentamientos

Autoridades mexicanas confirmaron que al menos 25 militares murieron el domingo en diversos enfrentamientos, así como 30 presuntos integrantes del CJNG, la mayoría en territorio jalisciense.

Washington acusaba a Oseguera Cervantes de liderar un “reinado de terror” y ofrecía hasta 15 millones de dólares por información que condujera a su captura o condena, debido a su presunta responsabilidad en el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos.

Bajo su mando, el CJNG amplió su presencia territorial en México y consolidó rutas internacionales de narcotráfico, lo que lo convirtió en uno de los grupos criminales más poderosos y perseguidos por ambos países.

Las autoridades federales, estatales y municipales aseguraron mantener una “coordinación absoluta” con el objetivo de restablecer la tranquilidad y la paz en Jalisco.

