México informa que 25 militares fallecieron en ataques tras operativo contra “El Mencho”

Un total de 25 miembros de la Guardia Nacional mexicana murieron el domingo en la ola de violencia que sacudió a varios estados del país tras la muerte en un operativo federal de El Mencho, líder de Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), informó este lunes el secretario de Seguridad mexicano, Omar García Harfuch.

Unos 70 integrantes del crimen organizado fueron detenidos por los bloqueos en carreteras en estados como Jalisco o Michoacán (oeste), añadió García Harfuch, a la vez que lamentó que se produjeron “cobardes ataques” que causaron la muerte de “25 militares”.

Asimismo, 30 delincuentes del CJNG perdieron la vida en los enfrentamientos, agregó García Harfuch en rueda de prensa.

Según subrayó el secretario de Seguridad, en varias entidades federativas se produjeron “reacciones violentas” del crimen organizado, como bloqueos, quemas de vehículos o ataques a gasolineras, así como ataques contra las autoridades.

En total se registraron 27 agresiones contra las fuerzas de seguridad, de las cuales seis se produjeron en Jalisco (oeste de México), donde fallecieron 25 militares, un custodio y un miembro de la Fiscalía estatal.

Además, en Michoacán, entidad vecina a Jalisco, hubo 15 ataques armados en los que fueron heridos 15 efectivos de las corporaciones estatales y locales.

Elementos de seguridad trasladas a detenidos a la Ciudad de México. Crédito: Ginette Riquelme | AP

García Harfuch detalló que la mayoría de los bloqueos fueron “retirados” y que, por el momento, no hay “novedad” de nuevos bloqueos este lunes.

“Las vialidades principales fueron liberadas y los puntos que permanecían con afectaciones se encuentran bajo control operativo y en su liberación total. Se registraron 85 bloqueos en carreteras federales de Baja California, Estado de México, Michoacán, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas”, señaló el titular de Seguridad.

Los efectivos de las fuerzas de seguridad respondieron a esos sucesos en cooperación con las autoridades locales, con el objetivo de “contener las acciones de los grupos criminales, proteger a la ciudadanía, liberar vialidades y restablecer la movilidad”, agregó el funcionario.

Como consecuencia, indicó Harfuch, “al finalizar el día ya no hubiera (sic) hechos violentos en el país como los registrados durante el día de ayer domingo”.

El abatimiento de El Mencho se produjo con información de inteligencia facilitada por Estados Unidos, según la Secretaría de la Defensa mexicana.

Washington lo acusaba de encabezar un “reinado de terror” en México y de destruir “innumerables vidas” con el tráfico de fentanilo, y ofrecía hasta 15 millones de dólares por información que condujera a su arresto o condena.

Bajo su mando, el CJNG expandió su presencia en México y fortaleció rutas de tráfico de droga, incluido el fentanilo hacia Estados Unidos, lo que lo colocó entre los narcotraficantes más buscados por ambos países. EFE

Sigue leyendo:

–Matan en operativo a Nemesio Oseguera, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación

–Ola de violencia sacude a más de 10 estados de México tras la muerte de “El Mencho”, líder del CJNG