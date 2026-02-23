Silencio y reflexión en Comité Organizador de México para Mundial 2026 ante crisis de violencia

La reciente ola de violencia registrada en México tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ha generado cuestionamientos sobre el entorno de seguridad rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Mientras la opinión pública y medios internacionales se preguntan si el torneo podría verse afectado, el Comité Organizador Local mantiene silencio y continúa trabajando de manera interna junto a la FIFA y las autoridades federales y estatales.

El Mundial arrancará el 11 de junio en la capital mexicana y contempla 13 partidos en territorio nacional: cinco en Ciudad de México, incluidos uno de octavos de final y el juego inaugural; cuatro en Guadalajara, considerada epicentro de los hechos violentos recientes; y cuatro en Monterrey.

“En las tres sedes estamos trabajando normalmente”, comentó este lunes un vocero de la organización en la capital, sin precisar si habrá un posicionamiento público en las próximas horas, según información publicada por la agencia de noticias EFE.

Seguridad, sedes y calendario bajo observación

La muerte de Oseguera Cervantes durante un operativo militar provocó incendios, bloqueos y disturbios en distintos estados. Ante ese escenario, surgieron dudas en el extranjero sobre la capacidad de México para garantizar condiciones adecuadas de seguridad durante el torneo.

“De momento no hay una postura del Comité Organizador porque es algo que tendrá que ver con el Gobierno Federal, la FIFA y los gobiernos de los estados“, indicó otra fuente vinculada a la organización.

En Guadalajara, entrevistas relacionadas con el Mundial que estaban previstas para este lunes fueron pospuestas. La ciudad aspira a consolidarse como sede mundialista por tercera ocasión, tras albergar partidos en 1970 y 1986. Allí se disputará uno de los encuentros más atractivos de la fase de grupos: España vs Uruguay, programado para el 26 de junio.

Por su parte, la Federación Mexicana de Fútbol confirmó que la selección nacional ya entrena en Querétaro, donde enfrentará a Islandia en un partido amistoso. El organismo ratificó que el encuentro se celebrará según lo previsto.

En el ámbito local, la violencia también tuvo repercusiones inmediatas. La Liga MX suspendió el derbi femenil entre Guadalajara y América, y en el torneo Clausura varonil no se disputó el partido entre Querétaro y FC Juárez correspondiente al cierre de la séptima jornada.

Más adelante, México enfrentará a Portugal el 28 de marzo en el Estadio Azteca. Ese compromiso servirá no solo como preparación deportiva, sino también como referencia para evaluar el avance de las remodelaciones del estadio, que será sede del partido inaugural del Mundial.

La Federación Mexicana ha reiterado que el inmueble estará listo para el 11 de junio. Mientras tanto, la octava jornada del Clausura continúa programada de viernes a domingo, sin partidos en Guadalajara debido a que sus equipos jugarán como visitantes. También permanece en pie el amistoso femenil entre México y Brasil, previsto para el 7 de marzo en la capital.

