Hispano en Texas acusado de matar a su hermano a puñaladas durante una discusión

Un hombre de 29 años fue arrestado en el sur de Texas acusado de asesinar a su propio hermano durante una discusión que escaló a violencia física frente a varios testigos.

El sospechoso, identificado como Néstor Eduardo Flores, enfrenta un cargo de asesinato por la muerte de José Gabriel Flores, de 43 años, de acuerdo con registros judiciales.

Según un comunicado del sheriff del condado de Hidalgo, Eddie Guerra, los agentes respondieron alrededor de las 8:33 p.m. del miércoles a un reporte de apuñalamiento en una vivienda ubicada en el bloque 3500 de Mile 13 North, en una zona rural a unos 240 millas al sur de San Antonio.

Al llegar al lugar, los equipos de emergencia encontraron a la víctima con múltiples heridas de arma blanca. Las autoridades indicaron que, según los primeros reportes, había sido “apuñalado por su hermano”. José Flores fue trasladado a un hospital local, donde posteriormente falleció a causa de las heridas.

Huida y arresto

Para cuando los agentes arribaron a la escena, Néstor Flores presuntamente había huido a pie. Fue localizado en su domicilio y arrestado la mañana del jueves. De acuerdo con la afiliada ABC KRGV, el acusado fue hospitalizado brevemente antes de ser dado de alta esa misma noche.

Imágenes difundidas por el medio muestran al sospechoso durante su comparecencia judicial el viernes, portando un cabestrillo en el brazo izquierdo.

Testigos relataron a los investigadores que los hermanos iniciaron una discusión verbal que se tornó física. En medio del altercado, Néstor Flores habría sacado un cuchillo y apuñalado a su hermano varias veces por la espalda. Hasta el momento, no se ha revelado qué motivó la pelea.

Defensa alega legítima defensa

El abogado defensor, Héctor Hernández Jr., argumentó ante el juez que su cliente probablemente actuó en defensa propia. La defensa solicitó una fianza de $10,000 dólares, pero el tribunal fijó el monto en un millón de dólares.

Hasta el domingo por la noche no se había informado de la fecha de la próxima audiencia del acusado. La investigación continúa mientras la fiscalía avanza en el proceso judicial.

