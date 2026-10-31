“Podemos mantener la Cámara de Representantes”, advierte Steve Scalise, congresista republicano

Steve Scalise, líder de la mayoría de la Cámara de Representantes, está convencido que con una alta participación electoral se puede revertir la tendencia de las encuestas señalando que los demócratas accederán al control de la Cámara Baja.

“Hay muchas contiendas muy reñidas en este momento, y si la gente de bien se queda en casa, los socialistas pueden ganar sin duda algunos de estos escaños”, señaló en una entrevista concedida a la cadena de televisión NewsNation.

Decision Desk HQ, organización no partidista encargada de proveer datos electorales, resultados en tiempo real y proyecciones de votaciones, señala que existe 80% de probabilidad de que los demócratas asuman el control de la Cámara de Representantes.

DDHQ Forecast Update (10/30): House



FL-9: Lean R ? Tossup

MI-4: Lean R ? Tossup

MT-1: Lean R ? Tossup

TX-34: Lean D ? Likely D



Democrats are now up to an 82% win probability and a forecasted total of 239 seats.



13 seats are in the Tossup column. pic.twitter.com/fOYymVF8BN — Decision Desk HQ (@DecisionDeskHQ) October 30, 2026

Frente a dicho panorama, Scalise exhortó a los conservadores de toda la nación a respaldar el proyecto de Donald Trump cuyos resultados apenas están por reflejarse y, en caso de coartarlo, existe el riesgo de que sus adversarios además puedan volcarse en su contra si llegan a controlar el Congreso.

“Lo más importante que estamos haciendo ahora mismo es animar a la gente a que salga a votar, porque si quienes normalmente no votan en las elecciones de mitad de mandato acuden a votar esta vez, podremos mantener la Cámara de Representantes.

Si la gente de bien se queda en casa, veremos a estos locos candidatos socialistas de extrema izquierda; odian al presidente Trump. Han jurado venganza. Quieren atacar al presidente, atacar a su familia”, enfatizó.

Recientemente, Mike Jonson, presidente de la Cámara de Representantes, no dudó en expresar que los sondeos que miden la intención de voto están equivocados.

“Creo que esta vez las encuestas están aún más equivocadas porque cada vez más republicanos se muestran reacios a participar. No quieren dar su información a alguien por teléfono… Lo llaman sesgo de no respuesta partidista”, subrayó en una entrevista concedida a la cadena de televisión Fox News.

Cabe señalar que una victoria demócrata en los comicios del próximo martes llevaría implícita la posibilidad de que el presidente Trump sea sometido a proceso de destitución o juicio político (impeachment), lo cual polarizaría toda más a la ciudadanía.

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