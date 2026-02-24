Líderes del G7 reiteran “su apoyo inquebrantable a Ucrania”

Los dirigentes de los países del G7, entre ellos el presidente estadounidense Donald Trump, reafirmaron este martes su “apoyo inquebrantable a Ucrania en la defensa de su integridad territorial y de su derecho a existir”, cuando se cumplen cuatro años de la invasión rusa.

“Expresamos nuestro apoyo continuo a los esfuerzos realizados por el presidente Trump para alcanzar estos objetivos poniendo en marcha un proceso de paz y llevando a las partes a entablar conversaciones directas”, declaran los mandatarios de Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Alemania, Italia, Canadá y Japón.

Esta declaración es la primera expresión conjunta del G7 sobre Ucrania a nivel de dirigentes desde el regreso de Trump a la Casa Blanca en 2025, apunta Francia, que preside este año este grupo de países industrializados. “Europa tiene un papel de liderazgo que desempeñar en este proceso, junto con otros socios”, dijeron.

Aliados de Ucrania instan a Rusia a aceptar un “alto al fuego incondicional”

Una treintena de dirigentes de países aliados de Ucrania pidieron a Rusia que acepte un “alto al fuego total e incondicional”, según un comunicado divulgado este martes por el cuarto aniversario de la invasión rusa de su vecino.

Los dirigentes de la “coalición de voluntarios”, que incluye a países como Francia, Reino Unido y Alemania, también señalaron el “alto precio que Rusia ha pagado por unas ganancias mínimas en el campo de batalla, con cerca de medio millón de víctimas solo en el último año”.

Según un comunicado del gobierno alemán, los dirigentes se reunieron por videoconferencia con el presidente ucraniano Volodimir Zelenski.