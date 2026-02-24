San Antonio, Texas: pronóstico del tiempo para este martes 24 de febrero

Si eres vecino de San Antonio o te encuentras de viaje esta ciudad del sur de Texas, es importante saber cómo va a estar el clima este martes 24 de febrero. Desde veranos cálidos hasta inundaciones ocasionales, es crucial saber qué esperar y cómo prepararse para hoy en la ciudad.

Durante la mayor parte del día de hoy en San Antonio se esperan pocas nubes. Se espera una temperatura máxima de 79 grados Fahrenheit (26ºC) alrededor de las horas centrales del día y una temperatura mínima de 54 grados Fahrenheit (12ºC) avanzada la noche. También se espera un viento del suroeste, que podría llegar a los 12.43 mph en el día. El porcentaje de nubosidad será del 12%.

La presión atmosférica media será de 1024.0 hPa, una medición que irá constante. El Sol aparecerá por primera vez en el día a las 07:05 h y el crepúsculo será a las 18:30 h, lo que significa un total de 11 horas de luz.

El tiempo en San Antonio, Texas para mañana

El pronóstico del tiempo en San Antonio, Texas, para mañana indica que se esperan pocas nubes. Las temperaturas tendrán una variación entre los 55 y los 88 grados Fahrenheit (13 y 31 grados Celsius).

El pronóstico del tiempo en San Antonio para los próximos 7 días

Mira una estimación del clima en San Antonio, Texas, para la próxima semana con los principales indicadores: temperatura, probabilidad de lluvia, vientos y presión atmosférica.

El clima en San Antonio, Texas

San Antonio, Texas, es una metrópoli popular por su clima cálido, con temperaturas que superan los 90º F en verano. La ciudad posee un clima subtropical húmedo, el cual implica inviernos suaves y veranos calurosos.

La temperatura media en San Antonio a lo largo del año es de 70° F. Sin embargo, en función de la estación las temperaturas varían considerablemente.

Durante el verano, los termómetros pueden ascender hasta los 100° F, por lo que es importante mantenerse hidratado y quedarse a cubierto durante las horas más calientes del día. Por el contrario, las temperaturas invernales en San Antonio son suaves, con una media de unos 50° F.

