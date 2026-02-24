X prepara botón para identificar contenido hecho con IA

La red social X, propiedad de Elon Musk, continúa ajustando sus herramientas internas para adaptarse a una era donde la inteligencia artificial ha cambiado radicalmente la manera en que se produce y consume contenido en línea. Ahora, una nueva captura de pantalla filtrada sugiere que la plataforma está desarrollando un botón específico que permitirá a los creadores revelar, de forma voluntaria, si el material que están publicando fue generado o asistido por IA.

BREAKING: X is working on a "Made with AI" label!



Users will soon be able to label their posts as AI-generated content!



Most probably, not labeling them will go against the X rules when this feature launches! pic.twitter.com/CMXafCUjTZ — Nima Owji (@nima_owji) February 22, 2026

La imagen fue compartida por la reconocida investigadora de funciones @nima_owji en su propia cuenta de X, quien con frecuencia descubre herramientas en desarrollo dentro de distintas aplicaciones antes de su lanzamiento oficial. En la captura se puede observar la interfaz de una publicación en proceso, donde aparece una nueva opción que aún no está disponible para el público general.

Nueva función de X para etiquetar contenido generado con Inteligencia Artificial

Lo que llama la atención de la filtración no es únicamente la existencia del botón de IA, sino también su ubicación dentro de la interfaz. Según la captura compartida por @nima_owji, esta opción aparece junto a otro botón ya conocido que permite a los usuarios indicar si una publicación corresponde a contenido promocionado o pagado. Ambas etiquetas parecen estar agrupadas dentro de una misma sección de transparencia al momento de redactar o publicar una nueva entrada.

Esta disposición visual no parece casual. Colocar ambas opciones en el mismo espacio sugiere que X está construyendo una especie de panel de divulgación dentro del flujo de publicación, donde los usuarios podrán ser más transparentes con su audiencia sobre la naturaleza del contenido que comparten. Es un movimiento que encaja con tendencias regulatorias y de buenas prácticas que se están viendo en otras plataformas digitales.

La función todavía se encuentra en una fase de desarrollo interno y no hay una fecha confirmada para su lanzamiento. Sin embargo, su sola existencia en el código o en prototipos internos ya indica que X está tomando en serio la necesidad de identificar este tipo de material en su ecosistema.

X y la transparencia en redes sociales: ¿un paso hacia nuevas reglas para la IA?

El debate sobre cómo manejar el contenido generado por inteligencia artificial en redes sociales no es nuevo, pero sí se ha intensificado durante los últimos meses. Plataformas como Meta y YouTube ya han implementado políticas que exigen a los creadores declarar cuando usan IA de forma significativa en sus publicaciones, especialmente en contenido que podría inducir a confusión o que trate temas sensibles como política, salud o finanzas.

X, que ha tenido una relación más laxa con este tipo de regulaciones desde que Musk tomó el control de la compañía en 2022, parece estar reconsiderando su postura. Implementar un botón voluntario de divulgación de IA sería un primer paso que, sin ser obligatorio, podría sentar las bases para futuras políticas más formales dentro de la plataforma.

Desde el punto de vista del usuario, la medida también representa una oportunidad para generar mayor confianza entre creadores y seguidores. Saber que una imagen, un texto o un video fue elaborado con herramientas de IA puede cambiar la forma en que se interpreta y consume ese contenido, y ofrecer esa información de manera clara y accesible es algo que muchos usuarios ya demandan activamente.

Por ahora, la función permanece sin fecha de lanzamiento oficial y X no ha emitido ningún comunicado al respecto. Habrá que seguir de cerca las actualizaciones que comparte @nima_owji y otros investigadores de la comunidad para conocer cómo evoluciona esta característica antes de que llegue, eventualmente, a todos los usuarios de la plataforma.

