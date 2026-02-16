Falla desconocida causa caída internacional de la red social X

La red social X, antes Twitter, ha recuperado la normalidad sobre las 15:30 horas (14:30 GMT) de este lunes tras sufrir una hora antes una caída en diversos países, incluidos Estados Unidos, España y Colombia, por causas todavía desconocidas.

Los usuarios de la red social habían comunicado a la página Downdetector problemas con el servicio tanto en la aplicación móvil como en su versión web, según los reportes remitidos al sitio en el momento de la incidencia.

Al acceder a la red social e intentar recargar la página, X aseguraba que “los ‘posts’ no se están cargando en este momento” y pedía intentarlo de nuevo, aunque no funciona.

Miles de usuarios afectados

A las 14:52 horas, Downdetector destacaba casi 4,000 informes de usuarios españoles que habían reportado problemas en el servicio, mientras que, en el caso de clientes estadounidenses, esa cifra ascendía a más de 40.000.

Esta incidencia también se había detectado en Grok, el ‘chatbot’ de inteligencia artificial generativa desarrollado por xAI y en el que usuarios españoles, estadounidenses y distintos países de Latinoamérica señalan que ha dejado de funcionar con normalidad.

Pese a la recuperación del servicio, la red social X no ha realizado todavía comentarios respecto a los problemas técnicos en su plataforma.