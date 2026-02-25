El pronóstico del clima de hoy en Miami para este miércoles 25 de febrero indica que la temperatura alcanzará un máximo de 73 grados Fahrenheit (23ºC) en la ciudad. Por su parte, la probabilidad de lluvia será del 2% y tendremos cielos despejados, mientras que las ráfagas de viento llegarán a las 10.56 mph de máxima en el día y los 9.32 mph por la noche.

Durante la noche en Miami la temperatura alcanzará 68 grados Fahrenheit (20ºC)

Por otra su parte, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” estimada para esta jornada será de 75ºF (24ºC) de máxima y 75ºF (24ºC) de mínima.

Durante este periodo del año, los primeros rayos del Sol nos llegan se produce con el amanecer a las 06:48 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 18:20 h. En total, tendremos 12 horas de sol a lo largo del día.

El tiempo en Miami para mañana

En cuanto al clima en Miami mañana, las previsiones indican que habrá nubes y claros. Las temperaturas tendrán una variación entre los 72 y los 77 grados Fahrenheit (22 y 25ºC). ¿Puede llover en Miami? Con la última actualización del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y la información que proporciona AccuWeather, se estima que las probabilidades de precipitaciones mañana son del 1%.

El Clima en Miami para los próximos 7 días

Si no quieres más sorpresas y conocer lo que se espera del tiempo en Miami en los próximos 7 días, aquí te aportamos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en cuenta que las condiciones meteorológicas en el Sur de la Florida cambian día a día, por lo que te recomendamos visitar todos los días nuestro sitio.

¿Cuánto llueve en Miami?

Según los últimos datos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, la temporada de mayores precipitaciones en Miami incluye el final de la primavera y el verano, con el otoño y el invierno como temporadas más secas. Como se puede ver en la gráfica de abajo, los meses de Agosto y Septiembre son los meses con más volumen de agua en forma de precipitaciones.

Los meses más cálidos y fríos en Miami

Miami tiene un clima que es la envidia de muchas otras ciudades, con inviernos templados y veranos nada cálidos, si bien la humedad en los meses más calientes es muy elevada y hace que también suba la sensación térmica.

El periodo de más calor en Miami es alrededor del mes de agosto, donde las temperaturas suelen lograr los 87.3 °F (30.7 °C). Por su parte, el período más frío del año ocurre durante el mes de enero, en el que las temperaturas suelen disminuir hasta los 61.0 °F (16.1 °C).

