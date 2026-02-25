Repartidor hispano asesinado mientras entregaba comida en un hospital en Chicago

Un conductor de Uber Eats fue asesinado en la madrugada del lunes en el oeste de Chicago, tras un intento de robo mientras realizaba una entrega de comida a un hospital, informaron las autoridades.

La víctima fue identificada como Daniel Figueroa, de 28 años, quien fue atacado alrededor de las 2:00 a. m. cuando regresaba a su camioneta luego de completar un pedido para el Hospital Loretto.

¿Cómo fue el ataque?

De acuerdo con reportes policiales citados por medios locales, tres sospechosos intentaron robar el vehículo de Figueroa mientras estaba estacionado cerca del hospital. Imágenes de vigilancia muestran que, al abrir la puerta de la camioneta, los atacantes lo arrastraron aproximadamente media cuadra antes de huir del lugar.

Figueroa fue hallado con heridas en la cabeza y el cuerpo y posteriormente declarado muerto en un hospital. El Departamento de Policía de Chicago informó que una persona de interés fue detenida para ser interrogada, aunque hasta el momento no se han presentado cargos.

Dolor y reclamos de justicia

Carlos Figueroa, padre del repartidor, expresó su devastación por la pérdida de su hijo menor. “Iba de camino a casa. Esta iba a ser su última parada”, dijo en declaraciones a WGN. “Era un buen chico. No se merecía esto”.

La pareja de la víctima, Sandra Guerrero, señaló que Figueroa trabajaba como repartidor de Amazon y realizaba entregas para Uber Eats para obtener ingresos adicionales. “Su fallecimiento dejó un vacío emocional y una carga financiera inesperada”, escribió en una página de recaudación de fondos.

Guerrero relató que ese día planeaban celebrar el cumpleaños de su hijo. “No debería tener que imaginarme a mi novio así. Era alguien con quien quería casarme”, dijo entre lágrimas.

La policía investiga el hecho como homicidio. Fuentes indicaron que en los videos de seguridad se observa a dos mujeres y un hombre involucrados en el robo. Las identidades de los sospechosos no han sido reveladas.

En un comunicado, Uber expresó sus condolencias y aseguró que coopera con las autoridades. El Hospital Loretto también manifestó su solidaridad con la familia y afirmó que su prioridad es la seguridad de la comunidad.

“Espero que haya justicia para mi hijo”, dijo su padre. “Que no haya muerto en vano”.

