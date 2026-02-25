Riesgo de degeneración macular: recomendaciones para preservar la visión cuando envejecemos

La degeneración macular asociada a la edad (DMAE) se presenta como una de las principales causas de pérdida de visión en individuos mayores de 60 años. La misma afecta la capacidad de llevar a cabo actividades diarias como leer y conducir. Se estima que impacta a millones de estadounidenses.

Los pacientes en etapas avanzadas de la DMAE pueden experimentar líneas onduladas, manchas oscuras o visión central borrosa. Es crucial realizar exámenes oculares regulares para detectarla antes de que se vuelva severa.

Se recomienda que las personas mayores de 50 años se sometan a revisiones periódicas para identificar problemas visuales y estar conscientes de su historial familiar relacionado con la enfermedad.

Cambios en el estilo de vida

“Estamos avanzando hacia un mundo en el que no solo reaccionamos ante la pérdida de visión, sino que podemos interceptarla y tomar medidas para retrasar lo que solía ser inevitable para muchos pacientes”, expresó a Fox News Digital el oftalmólogo Dr. Vaidehi Dedania, de NYU Langone Health.

En este sentido, aunque conocemos que los principales factores de riesgo para la degeneración macular están relacionados con la edad, la genética y el envejecimiento, el experto recomienda cinco cambios en el estilo de vida que podrían disminuir el riesgo y la gravedad de la enfermedad:

Abandonar el tabaquismo. Dejar de fumar puede reducir significativamente el riesgo de desarrollar DMAE. La investigación indica que el estrés oxidativo causado por el tabaco afecta a las células de la retina.

Nutrición adecuada. Adoptar una dieta equilibrada, rica en vegetales de hoja verde y siguiendo patrones como la dieta mediterránea, puede influir en el avance de la enfermedad y mantener un microbioma intestinal saludable.

Suplementos recomendados. Los suplementos como AREDS2 han mostrado ser efectivos en la ralentización de la progresión de la DMAE en etapas intermedias o avanzadas. Se aconseja a los pacientes utilizar formulaciones actualizadas de dichos suplementos.

Ejercicio regular. Mantener una rutina de ejercicio regular no solo contribuye a la salud general, sino que también puede disminuir el estrés oxidativo, un factor implicado en la progresión de la DMAE.

La prevalencia es la clave

La detección temprana y la implementación de cambios de estilo de vida son fundamentales para gestionar el riesgo de la DMAE.

Los expertos enfatizan que la proactividad puede marcar la diferencia en la calidad de vida de los individuos en riesgo.

Exámenes más efectivos del DMAE

Los exámenes oculares más efectivos para detectar la degeneración macular asociada a la edad en etapas iniciales son el fondo de ojo con dilatación pupilar y la tomografía de coherencia óptica (OCT), que permiten visualizar drusas pequeñas y cambios sutiles en la mácula.

Examen inicial. El examen ocular completo comienza con la historia clínica, agudeza visual y refractometría, pero el fondo de ojo dilatado es clave para identificar drusas en la DMAE precoz, a menudo asintomática.

Pruebas de imagen principales

La OCT es la más sensible y no invasiva para etapas tempranas, detectando alteraciones en las capas retinianas y fluido subyacente sin contraste.

es la más sensible y no invasiva para etapas tempranas, detectando alteraciones en las capas retinianas y fluido subyacente sin contraste. La rejilla de Amsler ayuda a autodeTECTAR distorsiones iniciales en la visión central, complementando el diagnóstico profesional.

Otras pruebas complementarias. La angiografía por OCT (OCT-A) evalúa vasos sin inyecciones, ideal para confirmar neovascularización temprana, mientras que la fotografía retiniana documenta progresión. En etapas iniciales, se priorizan pruebas rutinarias anuales en mayores de 50 años con factores de riesgo.

Opciones de tratamiento

La degeneración macular asociada a la edad (DMAE) en etapas avanzadas se divide principalmente en seca (atrófica, con atrofia geográfica) y húmeda (neovascular). Existen opciones aprobadas y en investigación, con efectividades variables y riesgos específicos.

DMAE seca avanzada

Las terapias aprobadas por la FDA incluyen pegcetacoplan (Syfovre) y avacincaptad pegol (Izervay) , inhibidores del complemento inyectados intravítreos mensuales o bimestrales. Reducen la progresión de la atrofia geográfica en un 20-30% a 2 años, pero no mejoran la visión existente.

y , inhibidores del complemento inyectados intravítreos mensuales o bimestrales. Reducen la progresión de la atrofia geográfica en un 20-30% a 2 años, pero no mejoran la visión existente. Riesgos comunes: inflamación intraocular (5-10%, potencialmente grave), neovascularización y cataratas.

Otras opciones experimentales en fase 2/3: elamipretida (subcutánea, mitocondrias), terapias génicas (OCU410) y celulares (ASP7317), con resultados preliminares de seguridad buena, pero eficacia aún no confirmada.

Implantes como PRIMAvera mejoran visión en ~4-5 líneas en algunos pacientes, tolerados bien, pero quirúrgicos.

DMAE húmeda avanzada

Inyecciones anti-VEGF (ranibizumab, aflibercept, etc.) son el estándar, administradas cada 4-12 semanas. Mantienen o mejoran visión en 90% de casos, con ganancias promedio de 5-10 letras en agudeza visual.

(ranibizumab, aflibercept, etc.) son el estándar, administradas cada 4-12 semanas. Mantienen o mejoran visión en 90% de casos, con ganancias promedio de 5-10 letras en agudeza visual. Riesgos: infección endoftalmitis (<0.1%), desprendimiento de retina, hemorragia y carga de visitas frecuentes.

En investigación: terapia génica y células madre para reducir inyecciones, con datos preliminares prometedores pero no aprobados.

