Houston: el tiempo para hoy jueves 26 de febrero

El clima en Houston, Texas, para este jueves 26 de febrero se basará en una variación entre nubes y claros. Según la última información del parte meteorológico de AccuWeather, la temperatura se incrementará hasta un total de 82 grados Fahrenheit (28ºC) de máxima durante el día, mientras que a la noche se registrará la temperatura más baja, con 64 grados Fahrenheit (18ºC) de mínima.

La probabilidad de lluvia para estas franjas del día estará entre el 7 y 10 por ciento. Asimismo, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” será de 84ºF (29ºC) de máxima y 84ºF (29ºC) de mínima.

En esta época del año en Houston, el amanecer tendrá lugar a las 06:51 h, mientras que el crepúsculo se podrá observar a las 18:19 h. Las ráfagas de viento alcanzarán los 11.18 mph de máxima en el día y los 9.32 mph por la noche.

¿Cómo es el clima en Houston?

Si algo está claro, es que el clima de Houston, Texas, es único e inigualable. ¿Sus veranos? Cálidos, ¿sus inviernos? Se compensan siendo suaves. Brilla el sol casi todo el año, por lo que el clima de la ciudad es habitualmente confortable. Pero también es una ciudad en riesgo de sufrir catástrofes naturales, principalmente en la temporada de huracanes.

La temperatura media en Houston varía entre los 49 °F (9 °C) en invierno y los 90 °F (32 °C) en verano. Los meses más calurosos que comentábamos son junio, julio y agosto y los más fríos diciembre, enero y febrero. Además, la ciudad suele tener unas precipitaciones que alcanzan las 39 pulgadas al año.

Humedad y calidad del aire en Houston

Por su cercanía al Golfo de México, los valores de humedad de la ciuda de Houston suelen ser altos. Para ser concretos, la humedad relativa en Houston oscila entre el 50 y el 90%, lo que condiciona nuestra percepción de temperatura, sintiéndola más elevada de lo que es en realidad.

La calidad del aire de Houston tiende a ser buena, aunque a menudo puede verse afectada por la contaminación de las numerosas fábricas y refinerías de la ciudad. Desgraciadamente, la ciudad también experimenta altos niveles de ozono durante los meses más cálidos, lo que puede ser problemático para las personas con enfermedades respiratorias.

Catástrofes naturales en Houston

Como mencionamos, Houston es propensa a vivir catástrofes naturales, como huracanes e inundaciones. Los huracanes son una potencial amenaza para la ciudad y de producirse pueden provocar importantes daños y pérdidas de vidas humanas. Además, la ciudad también tiene riesgo de inundaciones debido a su proximidad al Golfo de México y a sus zonas bajas.

Finalmente, Houston también corre el riesgo de sufrir tornados, aunque con menor probabilidad que los huracanes o las inundaciones. Los tornados pueden causar daños importantes e incluso provocar víctimas mortales. Es importante estar preparado para cualquier catástrofe natural que pueda afectar a la ciudadpara lo cual ya existen protocolos que se activan en caso de emergencia.

