“La envolvió en una lona y la tiró al bosque”: hombre de Oregón asesinó a su esposa porque le pidió el divorcio

Un hombre de 72 años enfrenta juicio en Oregón acusado de asesinar a su esposa después de que ella le entregara los papeles de divorcio. Según la fiscalía, la mujer fue baleada y su cuerpo ocultado bajo una lona en un bosque cercano a su vivienda.

El juicio contra Michel Fournier comenzó esta semana en Oregón, donde enfrenta un cargo de asesinato en segundo grado por la muerte de su esposa, Susan Lane-Fournier, de 61 años.

De acuerdo con la acusación presentada por la Fiscalía del Condado de Clackamas, el hombre, de 72 años, habría disparado a la víctima en la cabeza, el cuello y el pecho luego de que ella iniciara formalmente el proceso de divorcio. Posteriormente, presuntamente ocultó el cuerpo envuelto en una lona en una zona boscosa cercana a su vivienda.

“En lugar de comenzar un nuevo capítulo, terminó envuelta en una lona y arrojada al bosque”, declaró ante el jurado el fiscal adjunto John Millar, según reportes del diario The Oregonian.

Lane-Fournier fue reportada como desaparecida en noviembre de 2024, después de que su camioneta fuera hallada abandonada en el Mount Hood National Forest. En un inicio, las autoridades consideraron la posibilidad de que se tratara de una excursionista extraviada junto a sus dos perros. Sin embargo, días después su cuerpo fue localizado en el área de Welches, cerca de la autopista 26.

El hallazgo se produjo luego de intensas búsquedas. Un amigo de la víctima fue quien encontró el cadáver debajo de una lona. Poco después, Fournier fue arrestado.

Llamadas desde la cárcel y acusaciones de móvil económico

Entre las pruebas presentadas por la fiscalía figuran llamadas realizadas desde la cárcel a uno de los hijos adultos de la víctima a inicios de 2025. En ellas, el acusado habría admitido su responsabilidad.

“Lo siento. Perdí el control”, habría dicho en una de las conversaciones, según la fiscalía. En otra, añadió que pagaría por ello “por mucho tiempo”.

Familiares de Lane-Fournier sostienen que el móvil del crimen fue económico. Según su hermano, Michael Lane, el acusado era “narcisista” y no quería perder la vivienda que compartían. De acuerdo con declaraciones citadas por medios locales como KOIN y KGW, el nombre de Fournier no figuraba en el contrato de arrendamiento.

Registros judiciales muestran que la víctima solicitó el divorcio alegando “diferencias irreconciliables” que provocaron una ruptura irremediable del matrimonio, que se había formalizado en mayo de 2012.

Mientras las autoridades buscaban a Lane-Fournier, el propio Fournier contactó a la policía y afirmó que creía que querían hablar con él porque acababa de ser notificado de los papeles de divorcio.

La muerte fue oficialmente clasificada como homicidio. Además, el acusado enfrenta señalamientos por la presunta muerte de los perros de la víctima.

El juicio está previsto que se extienda durante dos semanas. Mientras tanto, familiares y amigos recuerdan a Lane-Fournier como “artista, creadora y sanadora”, en mensajes publicados en una página conmemorativa en su honor.

