Miami: el tiempo para hoy jueves 26 de febrero

El pronóstico del clima de hoy en Miami para este jueves 26 de febrero indica que las temperaturas alcanzarán un máximo de 79 grados Fahrenheit (26ºC) en la ciudad. Por su parte, la probabilidad de lluvia será del 1% y tendremos nubes y claros, mientras que las ráfagas de viento llegarán a las 12.43 mph de máxima en el día y los 8.08 mph por la noche.

Durante la noche en Miami la temperatura alcanzará 68 grados Fahrenheit (20ºC), mientras que la previsión de precipitación será de 55 y se esperan nubes y claros. Las ráfagas de viento serán de 8.08 millas por hora.

La sensación térmica, es decir, “temperatura real” que se pronostica para esta jornada será de 79ºF (26ºC) de máxima y 79ºF (26ºC) de mínima.

Durante este periodo del año, la aparición del Sol se produce con el amanecer a las 06:47 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 18:21 h. En total, tendremos 12 horas de sol durante el día.

El tiempo en Miami para mañana

En cuanto al clima en Miami mañana, las previsiones indican que se esperan nubes escasas con escasa probabilidad de precipitaciones. Las temperaturas oscilarán entre los 70 y los 81 grados Fahrenheit (21 y 27ºC). ¿Quieres saber si mañana llueve en Miami? Con la última actualización del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y la información provista por AccuWeather, se estima que las probabilidades de precipitaciones mañana son del 25%.

El Clima en Miami para los próximos 7 días

Si no quieres que el día te sorprenda y conocer lo que se espera del tiempo en Miami en los próximos 7 días, aquí te dejamos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en mente que las condiciones meteorológicas en el Sur de la Florida cambian día a día, por lo que te recomendamos revisar diariamente nuestro sitio.

¿Cuánto llueve en Miami?

De acuerdo con la información del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, la temporada de mayores precipitaciones en Miami abarca desde el final de la primavera hasta el verano, con el otoño y el invierno como temporadas más secas. Como se puede apreciar en la gráfica inferior, los meses de Agosto y Septiembre son los meses de mayores precipitaciones.

Los meses más cálidos y fríos en Miami

Miami tiene un clima que es la envidia de muchas otras ciudades, con inviernos muy suaves y veranos no muy calurosos, si bien la humedad en los meses más calientes es muy elevada lo que también suba la sensación térmica.

La época de mayores temperaturas en Miami abarca alrededor del mes de agosto, donde las temperaturas suelen rondar los 87.3 °F (30.7 °C). Luego, el período más frío del año se produce en el mes de enero, donde las temperaturas suelen disminuir hasta los 61.0 °F (16.1 °C).

